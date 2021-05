Továbbra is bizalmatlanok a fürdő új igazgatóval szemben Nagymegyeren

Holényi Gergő polgármester az év elején nevezte ki az SNS-es körökből érkező Lukáš Machalát Tibor Križan mellé. A két ügyvezető öt hónapja áll a városi vállalat élén, hamarosan csak együtt dönthetnek majd a népszerű fürdőhely ügyeiről. A korábbi ülésen marketing-tapasztalataival, és kapcsolataival érvelő Machala nem győzte meg a képviselőket, és a szállásadók szövetségét sem. Mi a feladata a fürdőben, és hogyan került városi vállalat vezetésébe? Szerdán ezekre a sokat hangoztatott kérdésekre is választ kaptak a képviselők és a lakosok.

Bizalmatlansági indítvány

A képviselő-testület tagjai a kezdetektől bizalmatlanok voltak az új ügyvezetővel szemben, akit a testület és a vállalat felügyelőbizottságának tájékoztatása nélkül nevezett ki Holényi Gergő. Néveri Sándor képviselő terjesztette elő a bizalmatlansági indítványt, amelyet minden képviselő támogatott.

„Machalát a testület meggyőződése szerint törvénytelenül, a képviselők és a felügyelőbizottság tájékoztatása, és jóváhagyása nélkül nevezték ki. A képviselők bírósághoz fordultak a törvénytelen helyzet felszámolásáért, a bírósági határozatig tartózkodjon a döntéshozataltól” – ismertette a határozatot a képviselő.

A polgármester leszögezte, hogy nem a képviselők, hanem a bíróság dönti el, törvényes-e a helyzet, és elmondta, hogy az új alapító okirat beiktatásával néhány napon belül már csak közösen dönthet a fürdő sorsáról a két ügyvezető. Ez is nyugtalanítja az érintetteket, ugyanis az ülésen az is kiderült, hogy a két igazgató nem tud együttműködni. Holényi szerint azonban nem lesz más választásuk.

Miért kell két ügyvezető?

Nagymegyeren több városi cégben is alkalmaztak már két ügyvezető igazgatót, őket Holényi Gergő nevezte ki a meglévő vezetők mellé. Hasonló helyzet alakult ki a fürdőben is, ahol már tavaly ősszel megjelent egy másik ügyvezető Križan mellett, de ő nem maradt sokáig. Lukáš Machalát is hasonló körülmények között nevezte ki a polgármester, pályázat, a testület és a felügyelőbizottság nélkül. Győri Károly, a szállásadók szövetségének vezetője kérdésére válaszolva a polgármester kifejtette, hogy miért nem átlátható pályázaton keresztül választották ki a másik ügyvezetőt, és azt is elmondta, miért van rá szükség. „A transzparencia jegyében minden cégvezetőt pályázattal választottunk ki, de velem együtt talán még három képviselő volt kíváncsi a kiválasztás második körére. Előre eldöntötték, kit fognak választani. Ilyen politikai háttérrel nem a szakmaiságot veszik figyelembe” – indokolta a közvetlen kinevezést Holényi Gergő.

Az ülésen Machala szakmaiságával, hozzáállásával kapcsolatban is kifogásokat fogalmaztak meg a jelenlévők, például azt, hogy bírósági perrel fenyegette a képviselőket, a szállásadókkal való tárgyalásról késett, majd elviharzott. A polgármester azzal is indokolta a kinevezés szükségességét, hogy több, szerinte előnytelen szerződés felbontását is kérte Križan Tibortól, aki azonban nem tett eleget a kérésnek, amivel évi 85 ezer eurót takaríthatna meg a városi tulajdonban lévő fürdő. „Nem hívtam vissza az igazgatót ezért, hanem kineveztem mellé egy másikat, akivel tisztázni tudom a dolgokat, és azt csinálja majd, amit szeretnénk” – fogalmazott a polgármester. A fürdővel kapcsolatos, sokat ragozott anyagi kérdések is újra terítékre kerültek.

Kell-e segítség?

Az ülésen részt vett a közterület-fenntartó vállalat, és a lakáskezelő-vállalat vezetője is, mindkettőnek van tapasztalata a közös irányítás terén. Mivel sem Križan Tibor, sem Lukáš Machala nem vett részt a plénumon, a képviselők Paxián Károlyt, a közterület-fenntartó, valamint Bognár Imrét, a lakáskezelő vállalat vezetőjét kérdezték arról, mekkora segítséget jelent a másik ügyvezető delegálása. „Hasznosabban is el lehetett volna költeni azt a pénzt. Mindent megteszek a cégért, hogy nyereséges legyen, és a várost szolgálja. Hosszú idő után tavaly áprilisban először voltunk nyereségesek, ekkor történt egy törés a kommunikációban, menesztettek a vállalat éléről, majd a képviselők visszaszavaztak” – idézte fel az eseményeket Paxián Károly, aki mellé korábban Nyilfa Péter ügyvédet delegálta a polgármester. Az igazgató azt mondja, hogy nem volt kifogása az ügyvéd szakmai munkája ellen, de szerinte óradíjban olcsóbban juthattak volna hasonló szolgáltatásokhoz, pénzkidobás volt a második ügyvezető alkalmazása. Nyilfa azóta távozott a vállalt éléről. Bognár Imre is kijelentette, hogy elbírnak a munkával, és egyetért abban, hogy nem volt hatékonyabb, mikor két ügyvezető állt a vállalat élén.

Féltik a fürdőt

Győri Károly a szállásadók aggodalmait tolmácsolta az ülésen, a bizonytalan helyzet nekik sem kedvez. A polgármester megérti az aggodalmaikat, és félelmeiket, de alaptalannak tartja azokat. Újra hangsúlyozta, hogy kitart a fürdő mellett, és annak eladásához testület határozata kell. Holényi szerint a szállásadók akarnak diktálni a fürdőben, és a városvezetésben is. „Konkrét kérdésre nem kaptunk konkrét választ, hanem felugrott és elment.

Milyen ejtőernyővel érkezett ide ez az ember, kinek az embere?” – kérdezte Győri

Holényitől utalva arra a többször felmerült félelemre, hogy a machinációk miatt fokozatosan idegen kezekbe kerülhet a jövedelmező vállalat. A polgármester közölte, hogy a Boris Kollárhoz, a Sme rodina elnökéhez és a parlament házelnökéhez köthető kereskedelmi rádióban sikerült 50 százalékot lealkudni a rádióhirdetések árából. Kérdés, hogy ez kinek köszönhető.

Kiútkeresés

A fürdő megmaradása, fejlesztése közös cél Nagymegyeren, az ehhez vezető utak azonban más-más irányba terelik a városvezetés tagjait. Kérdés, hogy válság után felülírhatók-e egy sikeres együttműködés alapjai, vagy most van idő arra, hogy új lábakra helyezzék az eddig bevált rendszereket. Hiába tart még zárva a fürdő, a háttérben közel sem higgadt a helyzet, a vendégek csak abban bízhatnak, hogy a hangulat árnyékolja majd be a Thermal Corvinus medencéinek vizét. Mert ha a látogató boldog, abból a fürdő, a szolgáltatók, a szállásadók, és a város is profitál.