Tovább folytatják a tornai vár megmentését

Surovec Róbert, a polgári társulás alelnöke lapunknak elmondta, hogy csoportosulásuk elsődleges célja a tornai vár megmentése, amihez a vár és a körülötte levő domboldal folyamatos tisztítása illetve karbantartása is hozzátartozik. „A tavaszi nagytakarítás valójában csak a folyamat kezdetleges része. A tisztítás elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az ide érkező turisták könnyedén megközelíthessék a várat. Idén ez lesz az első takarítás, de az előző években már többször is szerveztünk ilyen és hasonló akciókat” – mondta az alelnök.

Mivel a megmaradt várfalak egyre rosszabb állapotban vannak, a társulás néhány évvel ezelőtt egy hosszú távú projekt keretében megkezdte a vár maradványainak konzerválását. „Az első lépés a statikai felmérés volt, ami egy alapdokumentum. Elengedhetetlen része a konzerválásnak. Mivel egy éveken át tartó folyamatról van szó, a szakembereknek először azt kellett megállapítaniuk, hogy melyik falak élveznek előnyt a konzerválásban” – mondta Surovec. Hozzáette, hogy a tulajdonjogok rendezése is a projekt elmaradhatatlan része volt, ugyanis a terület, amin a vár romjai fekszenek, az Állami Erdők tulajdonát képezik.

„Torna község tavaly kérvényezte, és azóta már meg is kötötte a vár bérleti szerződését. Két hónapja a község és a Castrum Thorna között is létrejött egy szerződés, melynek alapján mi béreljük a várat a falutól” – nyilatkozta az alelnök, aki szerint a vár teljes konzerválásához nemcsak időre, hanem rengeteg pénzre van szükség, ezért újabbnál újabb pályázatokat nyújtanak be.

„A takarítás viszonylag nagyon kevés pénzből megoldható. Ezért bízunk a tornai és a környékbeli lakosok elszántságában és segítőkészségében.

Szombat reggel kilenctől minden önkéntest szívesen látunk. Ha az embereknek módjukban áll, hozzanak magukkal kesztyűt, fejszét, metszőollót és fűrészt” – zárta a Castrum Thorna polgári társulás alelnök.