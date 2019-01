Tovább csökken a kihágások száma Királyhelmecen

„2015-ben összesen 833 kihágási ügyben intézkedtünk, egy évvel később ez a szám 879-re emelkedett, de 2017-ben már csak 433 ügyben kellett eljárnunk, tavaly pedig a csökkenés tovább folytatódott: 188 eset történt“ – mondta Jozef Kalapos, a Királyhelmeci Városi Rendőrség parancsnoka. Mint minden évben, most is a közlekedési kihágás (148 eset) volt a legtöbb. Korábban 750, 818 illetve 382 ilyen ügyben kellett intézkedniük. A mostani csökkenés egyrészt annak is köszönhető, hogy a közlekedők többsége betartja a szabályokat, ám annak a pozitív hatása is érezhető, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt az új parkolóhelyek száma a városban. Mivel Királyhelmecen hosszú ideje zajlik a csatornahalózat kiépítése, ami szinte az összes utca forgalmára hatással van, ezt a körülményt a városi rendőrök is igyekeznek figyelembe venni munkájuk során. A közrend megsértésével kapcsolatos esetek száma négy év alatt 42-ről 22-re, a vagyon elleni kihágások széma pedig 28-ről 9-re csökkent. Az össze ügy kapcsán a rendőrök 2015-ben 5830 euró, 2016-ban 6405 euró, 2017-ben 3015 euró, tavaly pedig 1620 euró bírságot szabtak ki.

A tíz fős testület tagjai közül ketten mindig járőröznek, egy személy pedig a térfigyelő kamerarendszer felvételeit figyeli, illetve a rendőrörsön teljesít szolgálatot. Ezeket a helyiségeket nemrég korszerűsítették. Tavaly a kamerarendszer is bővült 3 új térfigyelővel, egy nyertes pályázatnak köszönhetően idén további 10 ezer eurót fordíthatnak a rendszer korszerűsítésére. A rendőrök munkáját, ugyancsak egy sikeres pályázat eredményeként, polgárőrök is segítik, akik a rendőrökel együtt reggelente és délutánonként ott vannak az iskolák előtt, hogy vigyázzanak a közlekedés rendjére, a gyerekek és a szülők biztonságára. A hat polgárőr elsősorban azokban a városrészekben járőröz, ahol több, szociálisan nehéz helyzetben lévő család él. A lakosoktól kapott pozitív visszajelzések miatt a városvezetés úgy határozott, ha lehetőség adódik rá, további hat fővel emeli a polgárőrök számát.

A parancsnok elmondása szerint a testület munkáját a műszaki feltételek javulása is segíti. Két éve például új járőrkocsit vásároltak, mellyel a város kertövezetében is járőrözhetnek, aminek pozitív hatása itt is érezhető, csökkent ugyanis a falopások száma, és kevesebb vagyon elleni kihágást regisztráltak. A városi rendőrség tagjai közül hamarosan ketten átképzésen vesznek részt, hogy a testület önállóan oldhassa meg a kóbor kutyák befogását. Ezeket aztán egy elektromos autóval, melyet szintén egy pályázaton elnyert hozzájárulásból vásárolhattak meg, a közeli Nagykaposon működő kutyamenhelyre szállítják. Jozef Kalapos, aki 2015 februárjától áll a királyhelmeci testület élén, hangsúlyozta, az eredmények elérésében nemcsak az segíti őket, hogy szorosan együttműködnek az állami rendőrökkel, hanem az is, hogy kiváló a kapcsolatuk nagykaposi, tiszacsernyői és tőketerebesi kollégáikkal, közös akciókat szerveznek, és egyes tevékenységeiket is közösen koordinálják.