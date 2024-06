Testületi ülés: jön az új parkolási rendszer

Augusztus elsejétől új parkolási rendszer lép életbe a Fő utcán és a városközpontban, új tarifákkal, három övezetben. Tizenhét új parkolóautomata lesz, készpénzzel, sms-ben, bankkártyával, illetve mobiltelefonos appal is lehet majd fizetni, továbbá új előfizetéses és rezidens parkolókártyákat is kiad a város illetékes szakosztálya. A képviselő-testület júniusi ülésén ezzel összefüggésben a fogalmakat és a jogosultságokat pontosították, illetve jóváhagyták az új rendszer részletes működési szabályzatát. A Vadas nagy parkolója viszont továbbra is ingyenes lesz. Az új rendszerről augusztusban részletesen is beszámolunk majd, lényeg, hogy bevezetésétől a városközpont zsúfoltságának enyhülését, a parkolás rendezettebbé tételét várják. A képviselői interpellációk keretében elhangzott, hogy az Ady utcán is nagy a zsúfoltság és a forgalmi káosz, hiába ellenőriznek gyakrabban a városi rendőrök. Júniusban, amikor alkalmanként buszokkal is be kell hajtani az iskolákhoz, illetve szüret idején, amikor a borüzembe járnak be rendszeresen teherkocsik, kiváltképp elviselhetetlen közlekedési helyzetek adódnak. A közlekedési táblákat sokan nem veszik figyelembe, parkolni is gyakran önkényesen parkolnak illetve szabálytalanul állnak meg az autókkal. Épp ezért az Ady utcán szeptembertől további szigorítások várhatók. Eugen Szabó polgármester úgy véli, az iskolák utcájában igazából semmiféle megoldás nem vált be eddig, az egyirányúsítások sem, az lenne a legjobb, ha az utcába egyik irányból se lehetne behajtani. Szeptemberre igyekeznek megoldani az Ady utcai forgalmi helyzetet.

Új szerződés a vagyonkezelésre

Az interpellációk keretében a Vadas fürdőben büféket üzemeltető vállalkozók kérését is tolmácsolták, miszerint a cég vezetése időben és részletesen, pontosan tájékoztassa őket az ősszel életbe lépő új bérleti szerződésekről és feltételekről. A polgármester szerint ezt a Vadas stábjának és az igazgatóságnak kell oldania, a kérést nekik továbbítják. Párkányban egyre több a kaszinó és a játékterem, emiatt is panaszkodtak a lakosok, épp ezért mérlegelni kéne, hogy pontosan mennyi bevétele van ebből a városnak és ehhez képest milyen hatásokkal jár a működésük – hangzott el az interpellációk sorában. Az illetékes szakosztály írásban válaszol majd a felvetésre. Arra a képviselői kérdésre, hogy a Zalabus céggel felmondta-e már a cég a szerződést, az Enerbyt igazgatója válaszol majd írásban, továbbá az Enerbytnek szeptemberig adott határidőt a képviselő-testület, hogy készítsék elő a város és a cég közti új szerződéstervezetet a városi ingatlanvagyon kezeléséről. Augusztustól a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola használja majd az Ady utcai szlovák óvoda üressé vált épületét, hangzott el a tanácskozáson. Bokor Réka, a Szövetség-frakció képviselője az idegenforgalmi bizottság javaslatát tolmácsolta, miszerint júliustól a Vadassal szembeni volt kempingben be kéne vezetni a fizetős parkolást, napi öt eurós parkolási díjjal. Mint fogalmazott, a bizottság szerint hiba lenne nem kihasználni ezt a lehetőséget, tekintettel arra, hogy a nagy parkoló ingyenes, az érdeklődés nyáron egyébként is nagy, nem kell sok minden ahhoz, hogy ezt bevezessék, ebből is lenne minimális bevétele a városnak. Eugen Szabó polgármester erre úgy reagált, csak örülni fog, ha ez ügyben a képviselő intézkedik, bár ennek tulajdonjogi és engedélyeztetési vonatkozásai is vannak. A polgármester az ülés végén közölte, hogy a pályázatok lezárulta után a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola igazgatójává Pásztor Jánost, a Bartók utcai óvoda igazgatójává pedig Renáta Filakovskát nevezte ki.