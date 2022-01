Szombaton a gyerekek is felvehetik a Covid-19 elleni oltást Dunaszerdahelyen

Dunaszerdahelyen szombaton és vasárnap is nyitva tart az oltópont. Januárban is folytatódik a megyei oltási kampány, a három nagy kapacitású oltóponton, Nagyszombatban, Szakolcán és Dunaszerdahelyen várják az érdeklődőket, köztük már az 5 évnél idősebb gyerekeket is. A megye honlapján olvasható tájékoztatás szerint csak a regisztrált gyerekek kaphatják meg a vakcinát, de a többieket is arra kérik, hogy a könnyebb haladás érdekében jelentkezzenek be a vakcinacia.nczisk.sk honlapon.

Nagyszombatban pénteken, szombaton és vasárnap is oltanak. Dunaszerdahelyen szombaton reggel 8-tól 11-ig csak a regisztrált, időpontra érkező 5 és 11 év közötti gyerekeket várják, ők a Pfizer oltóanyagát kapják, majd 12-től 18-ig regisztráció nélkül, a Moderna vakcinájával oltják a felnőtteket. Szakolcán is hasonló az ütemterv, azzal a különbséggel, hogy ott délután is Pfizert adnak. Vasárnap Dunaszerdahelyen 8-tól 18-ig elérhető a Pfizer oltóanyaga.