Szívvel-lélekkel a szépkorúakért (KÉPEK)

Nem hagyják magukra őket

A Covid alatt is működtek, bár a teljes lockdown hetei alatt nekik is be kellett zárniuk a foglalkoztatót, a kapcsolattartás azonban nem szűnt meg a kliensekkel. Igyekeztek továbbra is a megszokott segítséget nyújtani. Saját kezdeményezésre tesztelő állomássá, valamint oltóponttá váltak, bebiztosították nyugdíjasaiknak ott helyben a védőoltásokat és a sűrűbb, havi szintű kötelező tesztelések idején, nem csak a klienseknek, hanem a hozzátartozóknak is elvégezték a tesztet. Amikor az épületet nem használhatták, többek között meglátogatták őket otthon, felvették tőlük a gyógyszer- és ebédrendeléseket, majd miután beszerezték őket, eljuttatták nekik, az ápoló személyzet is sokat segített a bevásárlásnál, valamint napi szinten beszéltek velük telefonon és megkérdezték tőlük, hogy hogy vannak.

Akadálymentes közlekedés

Jövő év januárjától elindítják akadálymentesített személyszállítási szolgáltatásukat, amivel szeretnék megkönnyíteni a szépkorúak közlekedését. Miután az eperjesi orvosi rendelő megszűnt, ezért ők is utazni kényszerülnek. A rendszeres orvoslátogatás miatt pedig nagyon fontos, hogy mobilisak maradjanak. „Egy olyan autó engedélyeztetését kérvényeztük, amibe befér egy kerekesszék a klienssel együtt úgy, hogy ne kelljen kiszállnia a székből. Ez mindenképp olcsóbb lesz, mintha mozgássérülteknek szánt taxit hívnánk, ami most a bevett gyakorlat. Fogadunk majd felkéréseket az intézményen kívülről is” – jegyezte meg Tánczos Andrea.