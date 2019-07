Szeptembertől drágább lesz a kassai tömegközlekedés

Az előfizetett gyerek, diák és nyugdíjas bérletek ára nem változik. A viteldíj növelésével a Kassai Városi Tömegközlekedési Vállalat (DPMK) évente nagyjából 2,6 milliós extra bevételre számíthat.

Az árváltozás elsősorban az egyszeri felhasználású menetjegyeket érinti. A négymegállós papír menetjegyet eltörlik. A harminc perces menetjegy 0,60 euró helyett 0,90-be, a félórás kedvezményes 45 centbe fog kerülni (50 százalékos növelés – a szerk. megj.), de az éjjeli, a buszsofőröknél kiváltott menetjegyek ára is fele annyival drágább lesz mint eddig. Nemcsak a papír alapú, hanem az elektronikus formában megvárásolt jegyek ára is változik, egy harminc perces SMS-es menetjegy 80 cent helyett 1,10 euróba fog kerülni. A város által működtetett közlekedési vállalat elmondása szerint az előfizetéses bérletekkel utazók jobban járnak, ugyanis az úgynevezett alap havi bérletért 20 euró helyett mindössze 25 eurót , a kilencven naposért 53 euró helyett mindössze 68 eurót, a 180 naposért 100 euró helyett 126 eurót kellesz fizetni. Új dolognak számít az eddig nem létező éves bérlet is, mely egy fő számára 242 euróba fog kerülni. „A gyerekek, a súlyosan egészségkárosodott személyek igazolványával rendelkezők, illetve a hetven év felettiek továbbra is ingyenesen utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön” – jelentette ki Vladimír Padyšák, a DPMK vezérizgazgatója azzal a megjegyzéssel, hogy az ingyenes nyugdíjasjegy korhatárát az integrált közlekedési rendszer egyes tarifáinak szinkronizálása miatt 68-ról 70-re módosították. Mindezek mellett az alsó korhatárok is változnak, a gyerekek számára 15 helyett 16 éves korig lehetlesz kedvezményes jegyet vásárolni.

A DPMK volt a legolcsóbb

„A kerületi városok közül eddig a mi jegyeink voltak a legolcsóbbak” – jelentette ki Jaroslav Polaček, Kassa város főpolgármestere. Mint kiderült, utoljára 12 évvel ezelőtt történt komolyabb változás a jegyárakban. A városi önkormányzat kimutatásai szerint az utasok száma évről évre csökken, a vállalat működtetéséből eredő költségek pedig egyre nagyobbak. Jozef Karabin önkormányzati képviselő úgy véli, hogy a tömegközlekedés drágítása nem hogy motiválja, hanem éppen ellenkezőleg, eltántorítja az autósokat a szolgáltatás igénybevételétől. „A jegyárak emelése és a parkolóhelyek körüli problémák ignorálása egyenes út a pokolba” – hangzott el a képviselő szájából. A DPMK vezetősége válaszul azt mondta, hogy számos olyan projekktel és módosítással készülnek, amellyel atraktívabbá szeretnék tenni a városi tömegközlekedést. „Új buszsávokat hozunk létre és olyan programokat indítunk, melyekkel még több utast szeretnénk becsalogatni az autóbuszokba. Biztosak vagyunk benne, hogy a buszokkal sokkal gyorsabban lehet közlekedni a városban, mint az autókkal” – mondtaó Padyšák.

Magasabb fizetések

A képviselő-testület a DPMK alkalmazottainak fizetésemelésével kapcsolatos javaslatokra is rábólintott, melynek kapcsán egy 300 ezer eurós költségvetés-módosítási “pénzdoppingot” is jóváhagytak. A vállalat és a szakszervezet közt hetek óta tartó huzavona múlt héten végre a végéhez ért, július 1-i hatállyal sikerült megegyezni a DPMK alkalmazottainak átlagosan nyolc százalékos béremelésében. Polaček akkor azt mondta, a béremelések nem egyenesen arányosak a tarifa módosításával, de ha nem kerítenek rá sort, a jövőre nézve sokkal kevesebb lesz a DPMK bevétele, és annak fatális következményei lehetnek.