Szélsőségesek őrzik a szőlőt Darázsiban

Nyitra–Darázsi | A Szlovák Honvédők (Slovenskí branci) félkatonai szervezet tagjai őrzik a helyi szőlőültetvényeket Nyitra Darázsi városrészében. A nyitrai városi képviselő-testület egyetlen helyi tagja hívta őket a településre, és a rendőröknek azt mondta, az ő vendégei. A rendőrség tud a dologról, de egyelőre csak felméri a helyzetet.

A városrész lakosai polgári szövetséget alapítottak, hogy rendet tegyenek a településen, kiköltöztessék az ott engedély nélkül lakókat és megvásárolják az eladó ingatlanokat. „Így akarjuk megakadályozni, hogy idegenek vegyék meg az itteni házakat, aztán romáknak és külföldi vendégmunkásoknak adják bérbe. Már azt sem tudjuk, melyik házban hányan laknak, de az biztos, hogy háromszor annyian, mint ahányan be vannak jelentve. A falu főutcáján, amely húsz éve még korzó volt, ma már senki sem tud sötétedés után végigmenni” – mondta Pavel Varga, a városrész egyetlen önkormányzati képviselője, a KDH–SNS–Smer közös frakciójának tagja, aki helyi polgári szövetségnek is egyik alapítója. A darázsiak több mint ezer aláírást gyűjtöttek össze azért, hogy a város vezetése végre foglalkozzon Darázsi gondjaival és a legutóbbi képviselő-testületi ülésen is felszólaltak.

Romák, külföldiek

Többen arról számoltak be, hogy félnek kimenni az utcára, mert folytonos zaklatásnak vannak kitéve. „A roma kisgyerekek kéregetnek az idős asszonyoktól, és ha nem kapnak pénzt, vulgárisan szidalmazzák őket. A kamasz fiúk a lányokat zaklatják, már busszal sem mernek utazni, a szülők autóval kénytelenek értük menni az iskolába. A felnőttek a boltban lopnak, ezért az a folytonos hiány miatt kénytelen volt bezárni” – sorolta a helyi képviselő. A többi felszólaló arról beszélt, hogy a településen folytonos a hangzavar, a roma lakosok nappal veszekednek, éjszaka mikrofonba énekelnek. „Hiába hívjuk a rendőröket, legfeljebb fél óráig van csend, utána újrakezdik. De sokan már nem is merik a rendőröket hívni, mert a garázdálkodók mindig megtudják, ki tett bejelentést, és bosszút állnak rajta. Betörik az ablakát, letarolják a kertjét, összemocskolják a frissen mosott, kiteregetett ruháit, de úgy, hogy ne tudja, ki volt a tettes”– mondta az egyik lakos, Gabriela H.

Viliam B. szerint a Jaguar Land Rover építése csak tetézte a falu gondjait. „Pozsonyi, zsolnai, nagyszombati lakosok vásárolják fel nálunk a házakat és szerbeknek, albánoknak, románoknak adják bérbe. Értjük, hogy nekik is dolgozniuk és lakniuk kell valahol, de más az életstílusuk mint a miénk, nincs családjuk, semmi teendőjük, ha letelik a munkaidejük isznak és egymással veszekszenek. Éjjel-nappal ribillió van nálunk, amint abbahagyják a romák, kezdik az éjszakai műszakból hazaérkező vendégmunkások” – panaszolta a képviselőknek az idős darázsi lakos.

Választási fogás?

Többen arról számoltak be, hogy a gyümölcsöseikben, szőlőültetvényeiken már a zöld termést is leszaggatják a romák és eldobálják az úton. „Az érett gyümölcsöt eladják, később a pincékbe törnek be és megcsapolják a boroshordókat. Ezért szólítottuk meg a Szlovák Honvédőket, hogy vigyázzák a termést, és amióta ott járőröznek, senki illetéktelen nem megy a tőkék közelébe sem” – mondta Pavel Varga. A helyiek azonban őt is bírálták, azt mondták, csak most, a választások előtt kezdett foglalkozni a problémával, amely egyáltalán nem új keletű.

Cél a megfélemlítés

A Szlovák Honvédők félkatonai nacionalista szervezet az iskolákban tartott bemutatók révén vált ismertté, az oktatásügyi miniszter tavaly megtiltotta, hogy tagjait beengedjék a tanintézményekbe. Nemrég a honvédelmi miniszter is arról beszélt, hogy törvénnyel kell korlátozni a Szlovák Honvédők aktivitásait, mert a környezetvédelem és a közösségi munka leple alatt katonai szervezetként működnek. Daniel Milo szélsőségesség-szakértő szerint a Szlovák Honvédők szőlőhegyi őrjárata nagyon hasonlít a Kotleba pártja által szervezett vonatos őrjáratokhoz, amelyeket később betiltottak. „Az egésznek a megfélemlítés a célja. A honvédők azt állítják, működésképtelen fegyverekkel járőröznek, de a kérdés az, mit tennének, ha konfliktusra kerülne sor” – figyelmeztet.

A darázsiak mindennek ellenére nem győzték dicsérni a honvédőket és egyes képviselők felvetésére, hogy csöbörből vödörbe kerülnek, ha szélsőségesekkel szövetkeznek, azt felelték, ez a szervezet az egyetlen, amely megvédte őket. A városi rendőrség parancsnoka, Erik Duchoň nem tudott a Szlovák Honvédők jelenlétéről Darázsiban, azt mondta, március óta megerősítették az őrjárataikat a településen, mert rengeteg hívás érkezik hozzájuk a helybeliektől. Elismerte, hogy sokszor tehetetlenek, amint elhagyják a helyszínt, folytatódik a csendzavarás, garázdálkodás. „Ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon, törvényeket kell módosítani és kiszélesíteni a jogköreinket. Egyelőre csak annyit tehetünk, hogy rendre intjük őket és ennek szinte semmi foganatja” – ismerte be.

Gettósodó városrész

Nyitra egyik legkisebb városrészében most javítják a közvilágítást, ezzel párhuzamosan négy térfigyelő kamerát is felszerelnek. A városi rendőrparancsnok sokat vár ettől az intézkedéstől, a helybeliek semmit. Azt mondják, eddig egy kamera volt a főutcán, de ha történt valami, mindig eltörték. Ezért sokan már feljelentést sem tesznek, ha kár vagy támadás éri őket. A Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője, Renáta Čuháková szerint sem nőtt az elmúlt évekhez viszonyítva a bűncselekmények és kihágások száma Darázsiban. „Arról, hogy a Szlovák Honvédők a helyszínen tevékenykednek, a rendőrség tud és figyeli őket. Mostanáig ők sem tettek egyetlen feljelentést sem” – mondta a Szlovák Honvédők Facebook-bejegyzésére reagálva, amelyben arról írnak, hogy az észlelt törvényellenes cselekedeteket jelentették a rendőrségnek. Mást nem is tehetnének, mert beavatkozásra nincs joguk, de az hogy a szőlőhegyen járőröznek, nem ütközik törvénybe, ezért a hatóságok tehetetlenek velük szemben.

A darázsiak nem tartanak attól, hogy a faluban elszabadulnak az indulatok, szerintük rosszabb már nem lehet a helyzet. „Ha a mostani önkormányzati választások előtt nem változik a helyzet, négy év múlva már késő lesz. Itt az ideje, hogy a város vezetése végre odafigyeljen erre a városrészre, mert ha nem, egyre inkább gettósodni fog” – mondja Pavel Varga. „Ez valóban létező probléma, senki nem tagadja, de szélsőségeseket hívni segítségül ugyanaz, mintha az ember felgyújtaná a házát, mert rendetlenség van benne” – válaszolt neki Miloš Dovičovič független képviselő. A képviselő-testület több tagja is azt nehezményezte, hogy Varga hamarabb hívta segítségül a szélsőségeseket, mint hogy a probléma terítékre került volna az önkormányzati ülésén.

„A város válságstábjának kellene foglalkoznia a Darázsiban kialakult helyzettel, nem a szélsőségeseknek, mert ők csak tovább gerjesztik a konfliktusokat” – figyelmeztetett Ján Greššo (Sieť).

A Jaguar árnyékában

A petícióban, amelyet a darázsiak átadtak a városi hivatalban, azt is követelik a polgármestertől, hogy teljesítse a 2015-ben tett ígéretét, és valóban fektesse be a megígért négymillió eurót Darázsiban, amelyet a legérzékenyebben érintett a Jaguar Land Rover gyárának építése. A hatalmas üzemcsarnok a falu határában, a román kori templommal szemben épült fel, és teljesen megváltoztatta a település életét. Az itt lakók ezért követelik, hogy a város végre fektessen Darázsi fejlesztésébe és az ottani vidéki turizmusba. Már harmadik éve szerveznek pikniket nyár elején a templom melletti domboldalon, újra működik a darázsi folklórcsoport, és szeretnék megszervezni a helyi hagyományos ételek kóstolóját is. „Mindehhez azonban az kell, hogy rend legyen a városrészben, a városi rendőrség ne bagatellizálja a bejelentéseinket, hanem vizsgálja ki őket és intézkedjen” – hangsúlyozta Pavel Varga. Fontosnak tartja azt is, hogy a város utólag ne engedélyezze a feketén felépített melléképületeket és vizsgálja felül, mennyire hatásos a helyi iskolában folyó oktatás. „Mi azt látjuk, hogy a gyerekek nagy része be sem jár, inkább a faluban csatangol és a kertekben lopja a termést. A pedagógusok mást mondanak, ezért független felmérés kellene arról, mennyire effektív az oktató-nevelő munka a helyi iskolában.”

Több rendőr, több pénz

Jozef Dvonč, Nyitra polgármestere annyit mondott, hogy kiemelten fog foglalkozni a darázsiak problémáival, a térfigyelő kamerákon kívül még több rendőrt és pénzt ígért. „Rendszeresen ellenőrizni fogjuk a gyerekek iskolalátogatását és azt, hogy az alkalmazkodni képtelen polgároknak a településen van-e az állandó lakhelyük. Ha nem, kilakoltatjuk őket. De ne legyenek illúzióink, mert néhányszor még visszajönnek, úgy, mint Diósmajorba is. Ez hosszú folyamat lesz, mindenkitől csak kitartást, türelmet és elszántságot kérhetek” – mondta.