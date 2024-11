Száz évvel ezelőtti arculatát kapta vissza a kassai köztemető

Háromnyelvű kiállítás

A temetőbe látogatókat múlt hét péntektől A köztemető története című kiállítás várja a kereszt előtti téren. Összesen 12 tábla mutatja be a temető eredetét, az idők során a politikai és társadalmi változások tükrében bekövetkezett átalakulását, valamint azt a felújítást, amelyen az emlékhely az elmúlt években átesett. Bemutatják továbbá Kassa híres személyiségeit is, akik ezen az emlékhelyen nyugszanak. A kiállítás kitér a jövőbeli tervekre és a temető kezelőjének, 2019 óta a kassai Városi Zöldövezet-kezelő Vállalatnak (SMZ) az adminisztratív helyiségeinek felújítására is. A táblákon a szövegek nemcsak szlovákul, hanem angolul és magyarul is fel lettek tüntetve – csak úgy, mint ahogy azt a város vezetése nemrégiben a Fő utcai zenélő szökőkút történetét bemutató kiállításon is tette. „ A kiállítás elkészítésében a város együttműködött a Kassai Városi Levéltárral és az SMZ igazgatóságával.

„A temetőhöz tartozó piac területe is új arculatot kapott, új piaci bódékkal és növényzettel borított zöld tetővel látták el. Mindemellett 59 fát is kiültettek, ebből 29-et egy speciális, úgynevezett TreeParker rendszerben, amelyet itt Kassán először alkalmaztak. A rendszer föld alatti gyökércellákból áll, hogy a fáknak a felettük lévő betonfelületek ellenére is legyen helyük a gyökereik fejlődéséhez, nem utolsó sorban pedig azt is biztosítja, hogy elegendő levegőhöz és vízhez jussanak”

– tudtuk meg a városi hivatal kommunikációs osztályától.