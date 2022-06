Eljárás helyett most szavazást indított a rendőrség! Te is eldöntheted, milyenek legyenek az új rendőrautók

A rendőrség Facebook-bejegyzésben kéri a lakosokat, hogy június 12-ig adják le a szavazataikat az egyes rendőrautó-modellekre. A szavazásban összesen három lehetőség van és reakciókkal jelezhetik a nekik tetszőt.

A rendőrség közben Hamran István rendőrfőkapitány üzenetét is közölte. „Szlovákia polgárai megérdemlik a modern rendőrséget, amelyre az életük bármilyen körülményénél számíthatnak” – mondta Hamran. Hozzátette, hogy ezért dolgoznak a rendőrség megbízhatóságának növelésén, illetve azon, hogy vonzobbá tegyék ezt a hivatást. A rendőrfőkapitány arról is tájékoztatott, hogy a rendőrök új egyenruhákat és autókat kapnak, amelyek megtervezésében a lakosok segítségét is kérik.

Az alábbi bejegyzésben szavazhat az Önnek tetsző autóra: