Segélykérésről és elfogadásról is szó volt a halláskárosultak országos találkozóján Érsekújvárban

Pénteken szentmisét tartottak a ferencesek templomában, majd ünnepi találkozót szerveztek az ország minden területéről érkező küldöttségek számára a Csemadok-székházban. Szombaton az Építészeti Szakközépiskola területén versenyeket, sport találkozókat tartottak és a Komáromi úton a Motokáry Fibo Karting központjában is szívesen látták a száguldást kedvelőket. Az 1974-ben alakult Halláskárosultak Szervezete (ANEPS) nagyszabású rendezvénysorozatán pókerjátékban, Joker találkozón, teke- és nyíldobó versenyen, valamint sakkversenyen és horgászversenyen is részt vehettek a vendégek. A halláskárosultak nemzetközi hetében a szervezők szerették volna felhívni a figyelmet az érintettek mindennapjaira, kedvteléseire és gondjaira. A komáromszentpéteri Horváth Katalin tizennégy éve együttműködik önkéntesként, segítőként a halláskárosultak szervezetében. Lapunknak elárulta, hogy egy halláskárosult rokon ösztönözte arra, hogy elsajátítsa a jelbeszédet, betekintést nyerjen a világukba. A Csemadok-székházban rendezett találkozón a jelenlévőknek Katalin bemutatta Zdenka Pollákovát, a Szlovák Vöröskereszt Érsekújvári Területi Központjának koordinátorát, aki részletesen beszámolt a tevékenységükről hangsúlyozva, hogy a központjuk mindig nyitva áll a halláskárosultak előtt. Jótékonysági és ifjúsági tevékenységen kívül képzéseket és gyűjtéseket szerveznek. Újabban lelki tanácsadást nyújtanak az ügyfeleknek és együttműködnek az idősek otthonával. A halláskárosultak a beszélgetés során elmondták, időnként akadályokba ütköznek, amikor segítségre van szükségük. A szakemberek szerint részesítsék előnyben a 112-es segélyhívó számot, ahol integrált központ működik. A jelenlévőket érdekelte, hogy kihez fordulhat egy halláskárosult, ha az élete során a társadalom peremére sodródik. Kitől kaphat segítséget? Ilyen esetben is fordulhat az egyesületekhez, vagy az önkéntesekez, akik számos szervezettel együttműködnek. Bemutatták az önkéntesek érsekújvári központját, amelynek egyik megálmodója és megvalósítója Andrea Housková. Három barátnő alapította a segélyközpontot, rendszeresen swap ruhabörzét szerveznek, újabban növénybörzével kötötték össze, és a közeljövőben könyv csereberét terveznek. Környezetszépítő munkát végeznek, és a vöröskereszt aktivistáival együtt gyerekfoglalkozásokat tartanak. A halláskárosultak rendezvényén önkéntesként frissítőt készítettek a kétnapos akció résztvevőinek. Megemlítették az Ajándékozz fát! mozgalmat is, amelynek lelkes tagjait szívesen bemutatnák a halláskárosultak szervezetébe tömörülőknek. Egyúttal meghívták a jelenlévőket az őszre tervezett pszichológiai programokra, rendezvényeiken a halláskárosultaknak jeltolmácsot biztosítanak, és elgondolkodnak a jövőbeni közös együttműködési lehetőségeken.