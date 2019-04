Rimaszombat: Bronzkori sírokat találtak a régészek

Alexander Botoš, a Gömör-Kishonti múzeum (GMM) igazgatója elmondta, a feltárt sírok egy bronzkori temetkezési hely részei, ahol összesen körülbelül 700-800 embert temettek el. „Építkezés zajlik ezen a területen, és a régészeti feltárást azért rendeltük el, mert 2016-ban, a szomszéd parcellán, a multifunkciós épület alapjának ásásakor előkerült 53, szintén a pilinyi és a kijétei kultúrához tartozó sír” – tette hozzá Botoš.



A régész elmondta, a leleteket megtisztítják, dokumentálják és a múzeumba szállítják, ahol restaurálják őket.

Remélhetőleg bronz ékszereket is találunk” – mondta az archeológus. A szakember szerint a temető ahhoz a településhez tartozott, amelynek korábban már több részét is feltárták. „Rimaszombat központjában, a középkori épületek alatt rejtőzik az ősi település. Feltételeztük, hogy temető is tartozik hozzá, amit 2016-ban meg is találtuk