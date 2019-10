Részegen vezetett, közben pedig fegyverrel célozgatott az emberekre

A részeg férfi szerda délután részegen ült volán mögé, és egy számszeríjjal az erdőben dolgozó férfiakra célzott. Az íjat ezután egy légpuskára cserélte, és azzal fenyegetődzött tovább.

A dolgozók ekkor megijedtek, és elmenekültek a helyszínről.

Röviddel az eset után a férfit őrizetbe vették, szervezetében 2,58 ezreléknyi alkoholt mértek.

A vizsgálat során az is kiderült, hogy a férfi nem csak részegen, de jogosítvány nélkül is vezetett. Idén májusban ugyanis ittas vezetésért vonták be jogosítványát. Ekkor 10 hónap börtönbüntetést kapott 30 hónapra felfüggesztve, valamint továbbá 5 év 8 hónap eltiltást a vezetéstől.

