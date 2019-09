Rekordszámú turista érkezett a Magas-Tátrába a nyári szezonban

Idén nyáron is több ezer turista választotta úticéljául a szlovákok legismertebb hegyvonulatát, a Magas-Tátrát. A látogatók száma a statisztika szerint a múlt évi szezonban regisztráltakét is meghaladja.

„Igaz, hogy a nyári szünidőt illető officiális statisztikai jelentést még nem kaptuk meg, azonban az előzetes jelentések egyértelműen azt mutatják, hogy sokkal sikeresebben zárjuk a szezont, mint egy évvel ezelőtt. A 2019-es nyári szezon jóval felülmúlja a 2018-asat, mely a gyakori esőzések miatt csak egy százalékkal haladta meg a 2017 nyarán regisztrált turisták számát” – jelentette ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott nyilatkozatában Veronika Littvová, a Magas-Tátra Régió Területi Idengenforgalmi Szövetség (OOCR) igazgatója. Hozzátette, az eddigi feljegyzések nemcsak az egy éjszakára, hanem a hosszabb, többnapos kiruccanásokra érkező turisták számának a növekedését is bizonyítják. „A 2019-es nyári szezonban mintegy 115 ezer turista szállt meg a Tátra valamelyik szálláshelyén, ami az egy évvel ezelőtti számokhozk képest 8 százalékos növekedést jelent. Az egy éjszakát itt tartózkodók száma is jelentősen megugrott, az elmúlt hónapok során mintegy 700 ezren éjszkáztak a régióban. Ezek azonban csak előzetes eredmények, a hivatalos számokat a statisztikai hivatal fogja közzétenni” – magyarázta az igazgató. Szinte minden egyes nemzetiségnél növekedést regisztráltak, csak a Németek jöttek valamivel kevesebben, mint az előző években. Szép számmal érkeztek a határon túli Csehországból, Magyarországból, Lengyelországból, Ukrajnából és Németországból is, de a legtöbben a hazai turisták voltak. „Mi is nagy szeretettel barangolunk a Tátrában, nincs olyan szezon, hogy legalább egyszer ne látogatnánk meg. A menyasszonyom legkedveltebb helyei közé tartozik, és az idei év elején pontosan ezért hoztam azt a döntést, hogy itt kérem meg a kezét. Tökéletes volt minden, beleértve a helyszínt is”– zárta Bartók Csongor szepsi lakos.