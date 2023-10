Régóta vártak erre: McDonald's nyílt Dunaszerdahelyen (VIDEÓ és KÉPEK)

Az új étteremben gyorsan és egyszerűen adhatjuk le rendeléseinket. Belépve az épület főbejáratán összesen nyolc önkiszolgáló pult, „kioszk” vár bennünket. Ezeken keresztül kikereshetjük, mit szeretnénk és helyben ki is fizethetjük. Bent 125 férőhely áll a vendégek rendelkezésére, a teraszon 50-en foglalhatnak helyet. A terasz melletti „Playland” játszótér a gyerekekkel érkező családoknak kedvez. A stílusosan elválasztott, különleges formatervezésű ízlésesen berendezett McCafé kávézó a kávék és sütemények széles választékával várja a látogatókat. A MyOrder applikáción keresztül a vendégek még a belépés előtt megrendelhetik ételüket. Amennyiben az önkiszolgáló kioszkok, vagy a pult foglaltak, bent ülve, az asztal számát megadva is leadhatják a rendelést, melyet ezután automatikusan az ügyfél asztalához hozzák. A MyOrder-en keresztül az autóban ülő sofőrök is egyszerűen leadhatják rendelésüket és vehetik át az elkészített ételt. A dunaszerdahelyi McDonald's előtt összesen 44 parkolóhely áll a vendégek rendelkezésére és az elektromos autók tulajdonosai pedig akár ott helyben is feltölthetik járműveiket. 75 munkatárs dolgozik az étteremben, és a dolgozók több mint 90 százaléka magyar nyelven is szívesen áll a vendégek rendelkezésére.