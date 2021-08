Pozsony: Büntetőeljárás indult a festékspray-vel lefújt épületek miatt

Ismeretlen tettes „trans is beauty”, „queer power”, „god is trans”, „queer revolution is coming” feliratokat firkálta az épületek falára. A tettest háromtól nyolc évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Michal Szeiff, a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A rendőrség tájékoztatása szerint egyelőre vizsgálják, mekkora kárt okozott a rongáló azzal, hogy több épület homlokzatát is elcsúfította. Lefújták egy Kalapos (Klobúčnicka) utcai épület homlokzatát, a Fő téren álló régi városháza és a Prímási téren álló magisztrátus épületét. Főként egyházi épületeken jelentek meg a vörös festékkel írt feliratok, például az Irgalmas Testvérek kolostortemplomán, az Orsolya Rend, a ferencesek, a kapucinusok és jezsuiták épületein.

„Jelenleg a térfigyelő kamerarendszer felvételeit elemezzük, ezek segítségével megtalálhatjuk a tettest" – tájékoztatta a TASR hírügynökséget kedden (augusztus 4.) a pozsonyi városi rendőrség.

Az Óváros városrész vezetése elítélte a vandalizmust. „Semmilyen körülmények között nem lehet egyetérteni az ilyen pusztítással. Amellett, hogy az ilyen firkálmányok rontják a városképet, az összefirkált épületek tulajdonosainak anyagi káruk keletkezett, őket terhelik a falak megtisztításának költségei" - fogalmazott az önkormányzat.

Tibor Hajdu, az érseki hivatal igazgatója a TASR-nek elmondta, sajnálatos, ami történt, a tettes jelentős anyagi kárt okozott. „Nehéz és nagyon fáradságos munka lesz megtisztítani az épületeket” - mondta.