Peren kívül egyezne meg a nyitrai kórház a beteggel, akinek az egészséges térdét műtötték meg

Nyitra | Peren kívül szeretne megegyezni a nyitrai kórház azzal a beteggel, akinek tévedésből az egészséges bal térdét műtötték meg a beteg jobb helyett. A botrány miatt elbocsátották a műtétet végző orvost, és leváltották az osztályvezető főorvost, valamint az ortopédiai klinika elöljáróját is.

A vezetőknek azért kellett távozniuk, mert kiderült, hogy sem a műtétet végző orvosnak, sem a neki asszisztáló két orvosnak nem volt szakvizsgája, mégis felügyelet nélkül operáltak. Ráadásul utólag kiderült, egy héttel azelőtt, hogy a 75 éves František Rapan egészséges térdét műtötték meg, egy másik betegnél a térdprotézist cserélték el. Ezt a pácienst még aznap újra megműtötték, de mivel ő nem jelentette fel a kórházat, az intézmény vezetősége csak a sajtóból szerzett tudomást az esetről. Utólag ezt is kivizsgálják, hogy megállapítsák, kik voltak a felelősök, és miért hallgatták el a történteket a kórház vezetősége elől. Ezt a beteget azonban nem tervezik kárpótolni. František Rapan kártérítéséről azt követően születik döntés, hogy az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal (ÚDZS) befejezi az ügyben a vizsgálatot. Mivel a férfi az ügyészségen is feljelentést tett, biztos, hogy ha a kórháznak nem sikerül vele peren kívül megállapodnia, az ügy bíróságra kerül, és nemcsak a kártérítés összege lehet sokkal magasabb, hanem a sajtóvisszhang is nagyobb lehet.

„A műtétet végző orvost elbocsátottuk, a műtétet végző csapat többi tagja figyelmeztetést és pénzbírságot kapott. Már kiírtuk a pályázatot a főorvos és a klinika vezetőjének posztjára, egyúttal a betegek biztonságát erősítő intézkedéseket is elfogadtunk. Ezek közé tartozik bizonyos műtéti standard is, tehát azon konkrét lépések leírása a felelős személyek megnevezésével, amelyeket minden műtét előtt el kell végezni” – mondta Jarmila Mikušová, a kórház igazgatónője. A kórház arról is biztosított mindenkit, hogy az ortopédián a történtek után sem halasztottak el műtéteket, minden a tervezett rendben folyik. A klinikán tizenhat orvos dolgozik, közülük csak hétnek van megfelelő szakvizsgája. Munkájukat az új vezető és a főorvos kinevezéséig az egészségügyi minisztérium ortopédiai szakértője felügyeli.

