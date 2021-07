Párkányiak és környékbeliek figyelmébe: továbbra is tesztelnek a templom mellett, de fizetni kell érte!

A SWOT cég képviselője, Ladislav Kollár arról értesítette Eugen Szabót, a város polgármesterét, hogy a templom melletti tesztelőpontjuk továbbra is működik, de az antigéntesztekért most már fizetni kell – egy mintavétel 20 euróba kerül annak, aki tesztelésre megy. Ugyanakkor bárkit letesztelnek, nincs előjegyzés. A cég azt ígéri, hogy ugyanitt, a templom mellett a Sobieski utcában nemsokára RT-PCR teszteket is végezni fognak. Feltehetően ez is fizetős szolgáltatás lesz. A Sobieski utca 5. szám alatti tesztelőállomás tehát továbbra is fogadja az ügyfelet, mégpedig hétfőtől péntekig reggel nyolctól délután egy óráig, szombaton és vasárnap pedig reggel nyolctól délig.

