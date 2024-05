Párkányi majális virágkiállítással és kulturális programokkal

Nagyszerű, nyárias időben ünnepelték a majálist a Duna-parti városban, május elsején. Délelőtt kilenc órától a korzón virágkiállítást és -vásárt tartottak, a kertészkedők, termesztők, virágkedvelők örömére, Délután három órától pedig a városközpont szabadtéri színpadán helyi és környékbeli szólisták, csoportok, együttesek léptek fel, nekik tapsolt a közönség. Az idő remek volt, a program pedig színes. Néptánc, népdal, modern tánc, akrobatikus tánc is szerepelt a műsorban, tulajdonképpen a város és a környék diákjai és fiataljai villantották meg tehetségük legjavát, zárásként pedig a párkányi gimnázium Ady Street diákzenekara minikoncertezett. Eugen Szabó, Párkány polgármestere is üdvözölte a közönséget, egyúttal bejelentette a nyári kulturális idény kezdetét és a Vadas fürdő megnyitását. A városközpontban már tegnap délután is igazi nyári, előszezoni hangulat volt, nagyon sokan mozdultak ki, nem csak a majálishoz kapcsolódó rendezvényekre. Este héttől pedig az Omega Revival együttes koncertjén csápolhattak a rajongók és nosztalgiázók.