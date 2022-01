Párkány: előbb-utóbb bezárnak a nagy oltópontok?

Most egyeztettünk más oltópontokkal és az előrejelzések, valamint az eddigi számok is azt mutatják, hogy lassan nem lesz értelme a nagy kapacitású oltópontokon oltani, mert egész egyszerűen nincs érdeklődés, nem lesz lassan kinek beadni a vakcinákat – tájékoztatta lapunkat ma délután Czékus András, a Párkányi Rendelőintézet igazgatója. Az oltásregisztrációk alapján másutt is egyre zuhannak a részvételi számok, most úgy néz ki, hogy aki már akarta, az beoltatta magát másodszor és harmadszor is, azok pedig, akik úgymond csak most „ébredtek fel”, azok számára roppant kevés. Miattuk tehát előbb - utóbb nem lesz gazdaságos fenntartani és üzemeltetni a nagy oltópontokat – tette hozzá az igazgató. Czékus az Új Szónak elmondta, hogy Párkányban január harmincadikára mintegy 400 személy jelentkezett oltásra, de a következő hetekre szinte senki. A rendelőintézet pedig már január elejétől a felére csökkentette az oltószemélyzet számát, mert nincs annyi ügyfél, hogy érdemes legyen több csapatot készenlétben tartani, és minden második héten vannak csak nyitva, egy napig, Az igazgató értesülései szerint másutt sem jobb a helyzet, Nyitrán a nagy kapacitású oltópontra most hétvégére összesen 275 ember jelentkezett be, holott az oltópont teljesítménye napi kétezer vakcinálás. Czékus szerint a kórházakban sem jobb a helyzet, a komáromi kórházban az egész jövő hétre momentán csak 150 ember érdeklődik az oltás iránt.

Előbb-utóbb bezárunk

„Ha ez így megy tovább, akkor elképzelhető, hogy a nagy oltópontok ideiglenesen be fognak zárni, aki pedig eddig nem oltakozott, vagy nem ezeken a pontokon oltakozott, az majd a háziorvosánál, körzeti orvosánál, esetleg másutt kapja meg a védőoltást. A kórházak esetében is tudok olyan intézményről, ahol naponta 500 embert is elláttak, most napi száz főre esett vissza a beadott oltások száma. Nyitrán a nagy teljesítményű oltóponton is már csak 30 százalékos kapacitással működnek, mert nincs igény többre” – részletezte a helyzetet az igazgató. Párkányban egy hétvégén kétezer embert is be lehetne oltani – de manapság már nincs igazán kit.

Czékus hozzátette, az sem biztató jelenség, hogy például náluk, Párkányban, azok közül, akik itt vették fel az első két védőoltást, azok közül a létszám fele már nem jelentkezett a harmadik oltásra. Az pedig nem életszerű, hogy másutt vették volna fel a harmadik adagot, hogy ha az első kettőre is itt, helyben mentek el. Hová tűntek ezek az emberek?

„Könnyen meglehet, hogy most vasárnap utoljára oltunk - aztán hosszú ideig nem, és előbb-utóbb ez lesz a helyzet a többi nagy oltóponton is” – véli Czékus András, hozzáfűzve, hogy a nem regisztrált oltásra érkezők száma Párkányban is elenyésző. „Harminc, negyven, ötven emberért biztos nem fogunk kinyitni, ilyen létszámokért másutt sem lesz érdemes nagyüzemi módon oltani” – konstatálta a rendelőintézet vezetője.

Párkányban január 30-án, vasárnap oltanak, csak Pfizer-vakcinával, reggel nyolctól délután fél négyig. Részletek az intézmény honlapján.