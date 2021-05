Párkány: Egy teljes osztály és három pedagógus karanténban

Ma reggeltől május 14-ig kötelezően otthon marad az egyik végzős, kilencedikes teljes osztály a párkányi Ady Endre Alapiskolában, miután teszteredmények alapján kiderült, hogy két diák az osztályból elkapta a koronavírus-fertőzést. Az érintett osztály már ma sem ment iskolába. Öt pedagógus közül – akik szintén érintkeztek a diákokkal – három pedagógusnak kellett vesztegzár alá vonulnia, kettőnek azért nem, mert ők már átestek a fertőzésen. Bacsó Péter igazgató lapunknak úgy nyilatkozott, a szóban forgó két diák az iskolában még tünetmentes volt, később a szülőknek lett gyanús, majd elmentek tesztelésre és az kimutatta a fertőzést. A többieket, tehát az egész osztályt és a pedagógusokat elővigyázatosságból, a járási közegészségügyi hivatal rendelete alapján helyezték karanténba.

Az otthonmaradásra kényszerült kilencedikeseknél természetesen továbbra is megtartják az órákat, csak internetes formában, távoktatással.

„A helyzet azért nem tragikus, semmiképp sem szabad eltúlozni, viszont egy biztos, ha még pár tanító kolléga lebetegszik vagy karanténba kényszerül, akkor komoly gondjaink lesznek az oktatás biztosításával”

– részletezte a jelenlegi állapotot az igazgató. Bacsó hozzátette, már most is vannak pedagógusok betegszabadságon, ehhez még most hozzáadódik a három kolléga. Ha valaki megint kiesik, akkor már a helyettesítésekkel is baj lehet.

A szülő érdeke is, hogy tesztre vigye a gyermeket

Bár az oktatási tárca rendelete értelmében már az iskolába járó tanulóknál, a tanároknál és a szülőknél sem kötelező a teszt és bent az iskolában az egyszerű szájmaszk is elég, az Ady Endre Alapiskola még nyitás előtt értesítette a szülőket, hogy figyeljék a gyerekük egészségi állapotát és bármilyen, Covidra hasonlító tünet esetén ne engedjék iskolába őt, illetve vigyék el a gyermeket tesztre.

„Mi senkit sem kötelezhetünk, persze. Ugyanakkor, ha észrevesszük, hogy a gyermek lázas, vagy rossz a közérzete, rosszul van, köhög stb., tehát gyanús az állapota, akkor azonnal értesítjük a szülőt és hazaküldjük a tanulót. A szülő érdeke is, hogy biztosan tudja, fertőzött-e a gyermeke, ezért azt ajánlottuk, hogy a gyerekeket vigyék el tesztre, illetve a tanulók menjenek el szűrésre. Nem csak az iskolalátogatás miatt, hanem azért is, hogy esetleg otthon, a családban ne fertőzzük meg egymást” – taglalta az alapiskola igazgatója. Most a szülők már előre jelezték, hogy 14-e után kontrolltesztre viszik a gyerekeket, mielőtt újra iskolapadba ülnének.

Az Ady Endre Alapiskolában továbbra is fertőtlenítenek – az érintett osztály termét is fertőtlenítették, ellenőrzik a járványügyi szabályok betartását, az épületen belül pedig maszkot hordanak. Az Ady Endre Alapiskola az ország harmadik legnagyobb magyar tannyelvű alapiskolája, a tanulók összlétszáma 670 fő. Közülük most több mint húsz tanulóra vonatkozik a vesztegzár. A másik két végzős osztály egyelőre rendes formában tanul tovább.