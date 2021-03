Ötvenezer eurós dopping a kassai Steel Aréna életben tartására

A Szlovák Olimpiai és Sportbizottság (SOŠV) és a Kassai Aréna Polgári Társulás együttműködési memorandumot írt alá azzal a céllal, hogy elsősorban stabilizálja a Steel Aréna anyagi helyzetét, illetve továbbfejlessze azt. Az egyezményt Anton Siekel, az SOŠV elnöke, a polgári társulás és egyben a kassai U. S. Steel elnöke, David Hathaway, illetve Jaroslav Polaček, Kassa város főpolgármestere, a polgári társulás alelnöke is aláírta. A memorandum konkrétan a komplexum és az azzal összefüggő városi infrastruktúra továbbfejlesztését szögezi le. A fejlesztéseket saját forrásból, állami, illetve uniós támogatásból valósítanák meg. „Az egyezség a gyakorlatban csak akkor lesz hatékony, ha a partnerek is kiveszik a részüket a munkából. Egy olyan városi, ugyanakkor nemzeti jelentőségű infrastruktúráról van szó, mely itt van és örökre itt marad. Most még csak a formalitásokról volt szó, de bízom benne, hogy rövid időn belül konkrét lépésekről fogunk tárgyalniˮ – közölte a memorandum kapcsán szervezett sajtótájékoztatón az SOŠV elnöke. David Hathaway véleménye szerint a vállalat és a polgári társulás számára mindig is fontos volt az a régió, ahol az embereik élnek és dolgoznak. „A sportról és a vele kapcsolatos fejlesztésekről még ezekben a nehéz időkben sem feledkezhetünk meg. Többszörös partnerként nagy örömmel fogadtuk az SOŠV társulását. Bízunk benne, hogy ennek az együttműködésnek köszönhetően hamarosan elkezdődhet az aréna fokozatos fejlesztése és újabb partnerek csatlakoznak a projekthezˮ – jelentette ki Hathaway. A keleti nagyváros főpolgármestere, Jaroslav Polaček elmondta, a Steel Aréna kimondottan rossz gazdasági helyzetére való tekintettel március első felében egy 50 ezer eurós támogatást küldtek a komplexum vezetésének, hogy segítsék annak fennmaradását és működtetését. „Ha nem nyújtunk segítő kezet, az aréna vezetése a következő hónaptól már képtelen lett volna kifizetni az alkalmazottak bérét és a havi számlákat. A Kassai Aréna Polgári Társulással az elmúlt hónapokban azokat a lehetőségeket kerestük, melyekkel új stratégiai partnert találhatunk a jövőbeli együttműködéshez. Ha megtaláljuk a közös célokat és elindítjuk a fejlesztési folyamatot, a Steel Arénának és a városi sportnak is stabil jövőt biztosítunkˮ – zárta Kassa főpolgármestere.

A Kassai Aréna Polgári Társulás élén tavaly novemberben személycserére került sor, még tart a PT menedzseri posztjára kiírt versenypályázat.

Támogassa az ujszo.com-ot Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk. Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót. A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe. Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom