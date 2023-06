Óriási füst gomolyog Csölle környékén – már Pozsonyban is azt tanácsolják, hogy zárják be az ablakokat

A pozsonyi városi rendőrség jelentése szerint a füst elérte a fővárost is. Pozsonypüspöki, Vereknye, Ligetfalu és Rusovce (Oroszvár) városrész vezetése felszólította az ott élőket, hogy zárják be ablakaikat, és korlátozzák a szabadban való tartózkodást. Ugyanezt az ajánlást tette közzé Dénesdtorcsmisérd (Dunajská Lužná), Dunahidas (Most pri Bratislave) és más érintett települések önkormányzata is.

Csölle község a hivatalos oldalán közölte, hogy a tűz miatt megnövekedett értékű káros anyagot állapítottak meg a levegőben, emiatt a Majerská utcát, valamint a Fő utca egy részét is lezárták.

Amint arról korábban beszámoltunk, tűz ütött ki csütörtökön reggel a Pozsony melletti Csöllén (Rovinka), egy üzemben a Majerská utcán. A tűz oltásán közel 100 hivatásos és önkéntes tűzoltó dolgozik.