Olvasóink szeretettel gondozott virágos- és konyhakertjei

Dísztökből készített hattyúk a teraszon

„Minden évben megpróbálom színesíteni a teraszomat. Valami újat kitalálni, no meg érdekeset. A díszcsalánokat magam vetettem és ültettem. A kék Agapántus tövet három éve kaptam, s most már szépen virágzik. Nagyon szeretem a Kálákat, nem igényesek, csupán télre kell kiszedni a földből, megszárítani és tavasszal újra elültetni. No meg persze naponta öntözni, hogy sok virágot hozzon. A boltívek alá csüngő begóniáikat rakok, ezeket szintén úgy vettem, de már három éve mindig újra ültetem, s eddig még kihajtott. A teraszom félárnyékos, így egész nap nem süt be a nap, de ezeknek a növényeknek pontosan ez a jó. A teraszomon még minden évszakban más és más, dísztökből készített díszítők is helyet kapnak, amiket saját kezűleg termelek a kertben és festek ki. Most hattyúk csücsülnek a kosárban. De télen helyet kapnak itt hóemberek, télapók. A gyerekek is örömmel jönnek hozzám, mert ez mindenkinek tetszik” – írta Godány Éva Királyfiakarcsáról, és nem is csodáljuk, mert ezek a hattyúk tényleg nagyon ötletesek.