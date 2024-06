Női vonatfülkéket helyezett üzembe a Szlovák Vasúttársaság

A ZSSK egyes vonalakon olyan vonatfülkéket vezetett be, amelyekbe kizárólag nők és 10 év alatti fiúk léphetnek be. A női kupékat azután helyezték üzembe, hogy szexuális zaklatásokról kaptak bejelentéseket – számolt be az RTVS.

Külön női fülkéket már szinte minden Kassáról Pozsonyba és Pozsonyból Kassára közlekedő gyorsvonaton kialakítottak. Az utasok az opciót jegyvásárláskor választhatják ki.

Andrej Kuruc, nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó pszichológus jó ötletnek tartja a ZSSK döntését. „A nők egyre több szexuális zaklatást, szexista megjegyzést tapasztalnak a nyilvános térben, így valamilyen módon védettebbnek érezhetik magukat. Valószínűleg ez a legkevesebb, amit a vasúttársaság megtehet, hogy kialakít számukra egy fülkét” – mondta.