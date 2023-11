Népviseleti fesztivál Bényben (FOTÓK)

Bényi jellegzetességek

Ottjártunkkor további érdekességekről, jellegzetességekről is beszélt lapunknak a főszervező. Régen a népviselet a hovartartozást, a családi állapotot, az életkort és az illető társadalmi rangját is tükrözte. Miképp azt is, hogy milyen ünnepi alkalmakkor viselték a ruhadarabokat. A bényi piros csörgős csizma is híres darab, ezt 1920 –tól egészen 1987-ig helyben varrta a suszter. Bény az ún. kurtaszoknyás falvak egyike.

„Nagy ünnepekkor a vastag selymet, a bársonyt hordták, hétköznap megfelelt az egyszerű karton, vagy a szülőktől, nagyszülőktől örökölt viselet is. A lányok világosabb árnyalatokat hordtak, de például még a II. világháború után is a negyvenes és az idősebb nemzedék teljes mértékben sötétbe öltözött, mert sok volt a gyász, sok volt az özvegy. Az 1970-es években, a folklór újrafelfedezésekor kezdtek a lányoknak színesebb ruhákat varratni, kéket, pirosat, de az idősebb korosztály megmaradt a sötétebb színeknél”

– mesélte Koczka Katalin. Még a hat kurtaszoknyás faluból is csak a bényiekre jellemző, hogy a helyi legényeket például azonnal felismerték, ha más településre mentek el táncra, mulatságba. Mert ők kék gombos inget viseltek.

„A bényi menyasszony tornyos koszorút hordott a fején, (miként a kőhídgyarmati is), de utána a legdíszesebb öltözetet viszont az aranyos kontyos menyecske hordta. Ez tulajdonképpen az új asszony viselete volt, akkor kontyolták fel, amikor már hazajöttek az esküvőről”

– sorolta a részleteket Koczka Katalin. Az első gyermek megszületése után viszont a bényi nők már nem viselhették sem az aranyos kontyot, sem a piros csizmát. Egykor a bényi vőlegények kalapja mellé muskátlit is tűztek, ezt történt most is, amikor a házigazdák fellépésekor a lakodalmas viseletet mutatták be.