Nemcsak a járvány miatt törlik a vonatjáratokat

Leginkább a személyvonatok üzemeltetése problémás, mivel kevés a vonatvezető. A társaság felhívta a figyelmet, hogy a helyzet állandóan változhat, ezért érdemes figyelni a vállalat honlapját, ahol megtalálhatóak a legfrissebb információk a járatokkal kapcsolatban.

Sok a beteg

Tomáš Kováč, a Szlovák Vasúttársaság szóvivője megkeresésünkre arról tájékoztatott, hogy sajnos Pozsony környékén nagyon érezhető a vonatvezetők hiánya, amelynek legfőbb oka a koronavírus-járvány. „A Szlovák Vasúttársaság mindent megtesz, hogy elkerülje a járattörléseket, vagy minimálisra csökkentse a törölt járatok számát, a héten azonban elkerülhetetlen volt 78 járat törlése. Ennek műszaki oka is van, de a legnagyobb problémát az okozza, hogy az egész ország területén dolgozó összesen 1221 vonatvezető közül 57 van betegállományban, közülük 20 a nyugati régióban dolgozik. Sajnos nem kizárt, hogy további járatkiesések lesznek a következő időszakban is. Az aktuális információkat társaságunk weboldalán és közösségi oldalain is megtalálják az utasok. Vonatpótló autóbuszok január 9-től közlekednek a Pozsony-Pozsonyligetfalu-Rajka vonalon” – részletezte Tomáš Kováč. A szóvivőtől azt is megtudtuk, hogy a problémás szakaszokon több mint 13 ezer utas közlekedik naponta, ami a 2019-es adatokhoz képest 46 százalékos visszaesést jelent.

Kevés a vasutas

A Szlovák Vasúttársaság a szóvivő nyilatkozata alapján hosszú ideje küzd vezetőhiánnyal. „Több oka van, hogy kevesen választják ezt a szakmát. Elmondható, hogy a fiatalokat a többi közlekedéssel és logisztikával kapcsolatos szakma sem érdekli, ami már a pályaválasztásnál és a középiskolák kiválasztásánál is megmutatkozik. Sokkal vonzóbb számukra például az IT szektor, a tiszta, klimatizált, kényelmes irodák, a vonzó benefitek. Az egész ipar létszámhiánnyal küzd azokban a szakmákban, ahol szükség van szakmai technikai készségekre, éjjeli munkavégzésre. Ezt a társadalmi összképet a koronavírus-járvány is beárnyékolja. A 15-18 hónapos mozdonyvezető-képzést 2020-ban 90 jelentkező nem tudta befejezni a járványügyi korlátozások miatt. Nagyjából ennyi mozdonyvezetőt kell pótolnunk minden évben, mert nyugdíjba vonulnak vagy betegség miatt kiesnek. A 2019-es, 2020-as és a 2021-es évben összesen 285 alkalmazottat vettünk fel mozdonyvezető állásba” – fejtette ki. Tomáš Kováč szerint a konkurencia további gondot jelent a vállalat számára, amelyet a nyugati régióban leginkább a magán vasúttársaságok, vagy például a cseh munkaadók jelenléte okoz, akik egyszerűen jobb fizetést kínálnak a végzősöknek. „A 2021. december végi adatok alapján 129 mozdonyvezető hiányzik, amelynek nemcsak a munkáltatók közötti fluktuáció és a járvány az oka, hanem az elvárások emelkedése is. Nagyobb teljesítmény elvégzéséhez több emberre van szükségünk. Jelenleg 5 mozdonyvezető kurzus fut párhuzamosan, amelyekbe 133-an kapcsolódtak be és február 1-jén indul a következő képzés. A mozdonyvezetői bérek januárban 180 euróval emelkedtek, 2023-ban újabb 80 eurós emelés várható. 2022-ben az átlagbér több mint 1750 euró lesz ebben a munkakörben és kedvező összegekkel honoráljuk, ha az alkalmazottaink újakat toboroznak” – tette hozzá a szóvivő.