Négy új utcát neveztek el Bősön

Első körben négy új utcanevet javasolt a bizottság, melyeket a képviselő-testület meg is szavazott a legutóbbi ülésen. A nevek kiválasztásakor mind a négy esetben elsősorban a helyrajzi tulajdonságokat vagy a korábbi köznyelvi elnevezéseiket vették figyelembe. Több ház már elkészült ezekben az utcákban és a beköltöző lakosok már tavaly jelezték, hogy szeretnék, ha nem ideiglenes, hanem egy végleges utcanév kerülne bele az új személyi igazolványukba.

A tűzoltóállomással szembeni új utcának a Szent Flórián nevet adták, két másikat Kövesi dűlőnek és Hóstád utcának neveztek el. Fenes Iván javaslatára a negyedik utca nevét Bős egyik testvértelepüléséről, Eneséről kapta. Ezen a településen idén nyáron Bősről is elneveznek egy utcát. A Csörgő Árpád képviselőtől érkezett korábbi javaslatban az újonnan Nobel-díjat kapó magyar tudósok nevei is felmerültek, de abban is megegyezett a testület, hogy a régi utcanevek visszanevezésén is el kellene gondolkodniuk. A jövőbeni névtelen utcák elnevezésekor azt is nézik majd, hogy mit rejt az az utca, milyen története volt, vagy mire szolgált korábban az adott terület. Konkrét javaslatok is elhangoztak, mint például Kisperjés, Márokháza és Kurtasor utca.