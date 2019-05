Nagytárkányban a zord időjárás ellenére is legalább százan énekelték a himnuszt

„A rendezvényre a nagytárkányi Trianon-emlékmű melletti Millenium téren került sor. A himnusz eléneklése előtt Orlovszky Erzsébet helyi tanárnő adta elő gitáron az Ez itt az én hazám című dalt, majd Mihályi Molnár László, a kassai ipari szakközépiskola egykori tanára mondott beszédet. Őket követően közösen elénekeltük a magyar himnuszt, és piros-fehér-zöld színű ballonokat engedtünk a magasba” – nyilatkozta lapunknak a polgármester, aki szerint a rendezvény szervezését illetően már az előző napok során is rengeteg pozitív visszajelzést kaptak az érdeklődőktől. „Kassáról, Szepsiből, az Ung-vidékről és számos bodrogközi településről is jöttek az emberek. Azt nem tudom, milyen döntés születik a jövőben, de egy dologban biztos vagyok: mi akkor is énekelni fogjuk a magyar himnuszt, ha azt a parlament továbbra is büntetni fogja” – zárta Kopasz József.

A nagytárkányi rendezvény ötletgazdája Marczy Pandi Gabriella önkormányzati képviselő és Csonka Melinda nagytárkányi lakos fejéből pattant ki. „Eredetileg csak egy családias összejövetelről volt szó, de a több tucatnyi érdeklődőnek köszönhetően egy jóval nagyobb rendezvénnyé nőtte ki magát. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számban gyűltünk össze, még a korántsem tavaszias időjárás ellenére is” – mondta lapunknak Marczy Pandi Gabriella. A nagytárkányi “hangos tiltakozás” a helyi civil szervezetek, a Csemadok helyi alapszervezete és Nagytárkány önkormányzata szervezésében valósult meg.