Multifunkciós futópályát avattak Párkányban

Vadonatúj, többfunkciós futópályát avattak hétfő délelőtt a párkányi Ady Endre Alapiskolában. A frissen átadott sportlétesítmény súlylökésre és távolugrásra is használható, továbbá helyi és regionális versenyek rendezésére is alkalmas. Ezt bizonyítja, hogy az avatás alkalmából az alapiskola a kéméndi és az ipolyszalkai magyar alapiskola csapatát is vendégül látta, velük együtt tartották meg az első regionális atlétikai versenyt. Mint azt Bacsó Péter igazgató ünnepi beszédében kifejtette, az ország harmadik legnagyobb magyar tannyelvű alapiskolájaként az Ady Endre Alapiskolának azért is fontos ez a sportberuházás, mert a tanulók egy korszerű, minőségi és az esztétikai követelményeknek is megfelelő, XXI. századi komfortot nyújtó pályát használhatnak, fejleszthetik készségeiket, mozgáskultúrájukat, sportolói adottságaikat. Bacsó Péter Szent-Györgyi Albertet idézve kifejtette, hogy a sportolás, a mozgás manapság különösen felértékelődik a fiataloknál, mert közösségteremtő ereje mellett kitartásra, elfogadásra, odafigyelésre, egymás, a versenytárs iránti tiszteletre, becsületes hozzáállásra tanít, a fizikai állóképesség mellett az önfegyelem erősítésére és a lelki stabilitás elérésére is ösztönöz. Mindez pedig különösen fontos egy olyan korban, ahol már a legfiatalabb nemzedékek is főképp ülő életmódot folytatnak a technikai vívmányokból adódóan – állapította meg az igazgató. Az első regionális atlétikai versennyel pedig hagyományt szeretnének teremteni, hogy évente egy alkalommal a környék diákcsapataival együtt használhassák ki az új létesítmény nyújtotta lehetőségeket, ismeretségeket, barátságokat is erősítve.