Mindenki oltakozhat Párkányban, csak párkányi nem?

Hosszú sorok és tömegjelenetek nincsenek ugyan, de szombaton és vasárnap is sok ember panaszkodott a Párkányi Rendelőintézet előtt az intézmény igazgatójának, hogy érsekújváriként, gútaiként ide kellett jönniük oltásra, mert ezt osztotta ki nekik a központi számítógépes regisztrációs rendszer. Ugyanez történt több nagysurányi lakossal is. A párkányiak pedig rendszerint Érsekújvárba, Komáromba, Lévára kapnak terminust, szinte már lottószerencse kell ahhoz, hogy valaki helyben is megkaphassa az oltást, annak ellenére, hogy itt van, helyben a nagy kapacitású oltópont.

Abszurd helyzet

„Abszolút logikátlan és nonszensz, hogy a helyi oltóközpontot épp a párkányiak nem tudják használni, vagy a környékbeliek, miként az is, hogy érsekújváriakat küld ide például a számítógép, holott ők a járási székhelyről jönnek, ahol több oltópont is van. Pedig nem az oltakozási kedvvel van baj, én azt tapasztalom, hogy az emberek tényleg be szeretnék magukat oltatni. De ha valakinek mondjuk 70–100 kilométert kell ehhez utaznia, annak ellenére, hogy helyben is elmehetne a vakcináért, netán többszöri bejelentkezés és módosítás után vagy a beugrók listájára jelentkezéssel sem adja neki helyszínként a számítógép a saját lakóhelyét, akkor az nagyon el tudja venni a kedvet az oltástól. Ez így az emberek felesleges hergelése” – fejtette ki véleményét lapunknak Czékus András, a poliklinika igazgatója.

Czékus hozzátette, volt olyan idős hölgy, aki a rendelőintézettel szemben lakik, a rendszer mégis Komáromba küldte őt oltásra, holott neki már nehezére esik a mozgás és az utazás. De akadt olyan érsekújvári lakos is, aki az újvári kórház mellett lakik, mégis Párkányba kellett utaznia a vakcináért. Vasárnap kora reggel például sok gútai lakos várakozott Párkányban az oltásra, pedig nekik sem kéne utazniuk, ha a regisztrációs rendszer nem kényszerítené őket erre. Ráadásul tömegközlekedni vasárnap hajnalban, kora reggel kisvárosok közt és átszállásokkal nem egy leányálom. Egy úr például Fajkürtről érkezett. Ő regisztrációkor Lévát és Érsekújvárt jelölte meg, a számítógép mégis Párkányt osztotta ki neki, holott a lakhelyéhez mindkét város jóval közelebb van, mint Párkány.

Legalább a helyi idős lakosoknak ne kéne utazni

Sok olyan párkányi lakos van, aki többször kért már terminust a rendszerben, illetve a beugrók listájára jelentkezett, hátha szerencséje lesz és Párkányt dobja neki a gép, de nem járt sikerrel. A számítógép a járáson belül mintha véletlenszerűen dobálná szét az embereket, de azt a rendszer egyáltalán nem veszi figyelembe, hogy ha helyben van oltópont, akkor oda mehessenek a lakosok. Czékus András például most azt szervezi, hogy legalább az idős emberekről készüljön egy külön, helyi lista, és a kiesők helyett őket lehessen majd oltani a továbbiakban. Az igazgató hozzátette, a számítógépes regisztrációt és a rendszert nem ők működtetik, nem a rendelőintézet hibájából fordulnak elő rendszeresen az anomáliák. Most is gyakran előfordul, hogy olyanok is érkeznek oltásra távoli településekről, akik a rendelőintézet listáján rajta sincsenek, de az NCZI, azaz az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja SMS-ben adott nekik Párkányba terminust. Természetesen őket is beoltják, de ezzel a gond még nem szűnik meg. Czékus András az egészségügyi tárcának is levelet írt a regisztrációs rendszer logikátlanságai miatt, a választ annyi volt, az állam a járások szintjén biztosítja az oltási hálózatot, tovább már nem oldják ezt.

Lapunk még ezen a héten, kedden telefonon beszélt Zuzana Eliášovával, a minisztérium szóvőjével, ő az NZCI szóvivőjéhez irányított. Az NZCI szóvivőjével szintén beszéltünk és részletes, hosszú e-mailt küldtünk Veronika Bauchnak, több kérdéssel, melyben szintén azt firtattuk, hogy miért kell valakinek a járás másik végébe utaznia, ha helyben is van oltópont. Választ lapunk egyelőre nem kapott. A szabály viszont továbbra is az, amit Lengvarský miniszter mondott, regisztrációkor csak a járást választhatjuk meg, a vakcinát és a helyet nem.

A kísérők hiába bizakodtak

Ma, azaz vasárnap az Új Szó tudósítójának is panaszkodtak arról, hogy – annak ellenére, hogy idős családtagot kísértek el oltásra a Párkányi Rendelőintézetbe és a kísérők is regisztráltak oltásra –, ők mégsem kaptak vakcinát, azaz nem oltották be őket. Mégpedig azért nem, mert nekik nem volt SMS-ük az NZCI-től a terminusra. „Ha a gyakorlatban így működik a »kísérd el a nagyit és te is kaphatsz oltást« – kampány, akkor az semmit sem ér” – állapította meg ismerősünk.

Személyes tapasztalat

E sorok írója pénteken délben regisztrált az oltásra. Délután két óra körül kaptam értesítést, hogy akceptálta a rendszer, éjfél előtt jött meg az SMS az NZCI-től, hogy jövő hét végén mehetek oltásra – az érsekújvári kórházba. Holott, körülbelül 10 perces, ráérős sétára lakom a helyi, párkányi oltóponttól.

Párkányban szombaton és vasárnap 800–800 embert oltanak be Pfizer-vakcinával. Viszont, hogy a helyieknek ugyanezért miért kell bumlizniuk, azt továbbra sem értjük.