Újszerű szlováknyelv-tanítással próbálkozik egy fiatal pedagógus

Ezért egy újszerű tanítási-tanulási módszer kidolgozására szánta el magát. Az első kérdés, amely óhatatlanul felmerül, miért akarja egy fiatal pedagógus megreformálni az elfogadott tanítási módszert. A válasz egyszerű: azért, mert saját bőrén tapasztalta, hogy idegen nyelvet játékosan és örömmel is lehet tanulni és tanítani.

Angol példa

Bakos Adrienn a Selye János Egyetemen diplomázott angol–szlovák szakon. Az egyetem elvégzése után egy görögországi tanulmányúton vett részt, ahol egy brit tanárokból álló csapat azt mutatta meg a résztvevőknek, hogyan lehet az angol nyelvet úgy tanítani, hogy a diák ne lépjen le rögtön az első óra után, hanem érdeklődve várja a következőket. Adrienn úgy döntött, hogy ezt a módszert továbbgondolja, és megpróbálja a szlovák nyelv tanításánál is alkalmazni.

Nyelvi gátlások

„Környezetemben sok felnőtt szégyelli hiányos szlovák nyelvtudását vagy akcentusát. Érdekes módon ez nem is annyira a munkaügyi piacon, inkább a magánéletben zavarja őket” – állítja Bakos Adrienn. Módszerét egyelőre magánóráin alkalmazza. „Azt vettem azonban észre, hogy azok, akik a szlovák órákra járnak, szeretnének anonimitásban maradni, mintha szégyellnék, hogy nem beszélik jól a nyelvet. Ezért fulladtak kudarcba a diákjaimnak szervezett szlovák dumaestek is. Egészen más a helyzet az angollal, amire – mivel idegen nyelvként tekintenek a diákok, ezért nincs megfelelési kényszerük se, ami blokkolja a kommunikációt” – folytatta Adrienn.

Játékos gyakorlás

Mit is jelent ez a gyakorlatban? Tavasz lévén például nem magoltatja be a tanulókkal minden tavasszal nyíló virág szlovák nevét, inkább a gyakorlatra és mindennapi szituációkra összpontosít.

„Gyakori helyzet például egy bevásárlóközpontban tett látogatás. Ennek kapcsán a diákok megtanulnak fagyit kérni. A másik fontos dolog, amit ennél a szituációnál megtanulnak, hogy el tudják mondani, kik ők, honnan és kivel vannak – arra az esetre, ha elvesznének. Logikus, hogy ez utóbbinak aztán más helyzetekben is hasznát tudják venni” – részletezte Bakos Adrienn.

A játékos, gyakorlati nyelvtudásra összpontosító, logikán alapuló módszer a felnőtteknél is hatékonynak bizonyult.

Nyelvkönyv is készül

„Tapasztalataim alapján úgy döntöttem, írok egy nyelvkönyvet is – egyelőre a hatéves, iskolakezdő korosztálynak. Ez tizenkét témakört dolgoz fel, amihez tizenkét mese társul, mert a mese világa az, ami legjobban aktivizálja a gyereket. Tele van interaktív játékokkal, amelyek arra motiválják a gyerekeket, hogy többször is meghallgassák, esetleg elolvassák őket. Ez a tankönyv nem minisztériumi megrendelésre készül, de mindenben tartottam magam az iskolaügyi minisztérium irányelveihez. A nyelvkönyv már elkészült, most az ehhez tartozó tanári segédkönyvön dolgozom. Társulásunk a kiadási költségeket önerőből fedezi. Dudek Henrietta illusztrátor – akinek szintén szívügye ez a tanítási módszer – is jelképes összegért dolgozik. Egyelőre ötszáz példány kiadására van pénzünk, de nagyon bízom benne, hogy sikerül összehozni az ezer példány kiadásához szükséges összeget” – nyilatkozta terveiről Bakos Adrienn.