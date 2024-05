Megújult a városi park Diószegen

Ahogy Krommer Gábor, Diószeg polgármestere fogalmazott, hosszú út vezetett oda, hogy átadják a felújított városi parkot rendeltetésének, éppen ezért mondott köszönetet a péntek délelőtt tartott ünnepségen mindazoknak, akik bármivel hozzájárultak a megvalósításhoz. Kifejtette, nagyon sokat jelent a diószegieknek a 160 éves történelmi park, a Kuffner család hagyatéka, amely Kuffner Károly báró családjának kastélya mögött található.

„Sajnos a kastély sosem volt Diószeg tulajdona, de mindig a város névjegykártyája volt. A park hosszú évek óta komoly beruházást igényelt, de a város más prioritásai miatt a felújítása mindig a fontossági sorrend végére került. Az Európai Unió Interreg pályázatán a Csehország és Szlovákia közötti együttműködés keretében adódott a lehetőség, hogy a Kuffner család hagyatékának megőrzésére egymillió eurót fordítsunk. Ennek közel 60%-ból a břeclavi zsidó házasságkötő termet újították fel, a maradék több mint 400 ezer eurót pedig a parkra tudtuk fordítani”

– fejtette ki Krommer Gábor. Kiemelte, több mint 130 értékes fa van a parkban, mindegyiket a Kuffner család ültette egykor. A park felújítása közel tíz hónappal ezelőtt kezdődött. Új burkolatot kaptak a korábban nagyon rossz állapotban lévő járdák, kicserélték a közvilágítást, tehát a legtöbb munkát a föld alatt végezték. A parkba kamerarendszer is került és felújították a tavacskát, továbbá újraültették a füvet és szakszerű kezelést kaptak a fák. A város a saját költségvetésének egy részével egészítette ki a pályázaton elnyert összeget, illetve támogatók felajánlásait is felhasználta, hogy olyan dolgokkal is kiegészítse a felújítást, amelyek nem szerepeltek a projektben. Így került például tíz Diószeg felirattal díszített pad a parkba. A polgármester elmondta, az önkormányzat szeretné, ha rendezvények helyszíne lenne a park, de az értékes fák miatt a négyes számú természetvédelmi övezetbe került, amely alig különbözik a legmagasabb, ötös védettségű övezettől, amelybe a nemzeti parkok tartoznak, így meglehetősen szigorú szabályok vonatkoznak rá.

A pénteki átadáson az Örök emlékezésre, a Kuffner család Morvaországban és Szlovákiában elnevezésű projekt megvalósításán dolgozó szakemberek, a diószegi önkormányzat tagjai és helyi lakosok, valamint a Břeclavból érkezett küldöttség vett részt. Az ünnepségen felléptek a Fučík utcai óvodások, Dumann Vilmos harmonikás és a Kuffner Károly nevét viselő alapiskola néptáncosai, Eva Sudová helyi képviselő pedig rövid ismertetőt mondott a Kuffner családról.