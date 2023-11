Megkedveltük a palackok visszaváltási rendszerét

Monika Farkával, a pozsonyi székhelyű Betétdíjrendszer-kezelő Társaság (Správca zálohového systému) marketing menedzserével beszélgettünk a témáról. „Lassan két éve működik a rendszer és mondhatjuk, Szlovákia lakossága megértette a lényegét és megkedvelte a betétdíjas rendszert, amit a számok is tükröznek. A rendszer bevezetése óta összesen, több mint 1,6 milliárd műanyag palackot és fémdobozt váltottak vissza. A visszaváltási arány 79 százalék körül mozog. 2023-ban ez a szám már elérte 89%-kot. Számokban kifejezve ez 800 millió visszaváltott palackot és fémdobozt jelent. 2022-vel összehasonlítva, akkor egész évben 810 millió betétdíjas palackot váltottak vissza. Jó úton haladunk, a cél a 80%-kos visszaváltási arány elérése, amihez már nem sok hiányzik. Ezzel a második sikeres éven leszünk túl a rendszer bevezetése óta. 2025-re szeretnénk elérni a 90 és több százalékos arányt. Kiindulva az adatokból azt feltételezzük, hogy jóval korábban elérjük ezt az arányt.”

Jelenleg több mint 3200 visszaváltási pont működik az országban, ebben az évben kétszázzal nőtt a gyűjtőpontok száma. A törvény értelmében, a 300 négyzetméternél nagyobb alapterületű élemiszerboltoknak, kötelezően csatlakoznia kell a rendszerhez. 2023-ra a cél 500 visszaváltási pont kiépítése volt, ezt viszont nagyban befolyásolja a tény, az utóbbi időben elsősorban önkéntes alapon kapcsolódnak be a rendszerbe a kisboltok.

Most már a kisboltokon múlik, mennyire fog növekedni a visszaváltó pontok száma. Rajtunk is múlik persze, hogy mennyire tudjuk ösztönözni a kisboltokat. Megemeltük a visszaváltási díjat, a kezelési költséget és ebben az évben a kézi szkenner teljes árát is fedezzük