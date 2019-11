Megint bombariadó bénította a kassai bíróság működését

Nem a tegnapi volt az első, és valószínűleg nem is az utolsó eset, hogy a kassai bíróság épületeit ismeretlen betelefonáló miatt kellett kiüríteni és átkutatni.

Nem a tegnapi volt az első, és valószínűleg nem is az utolsó eset, hogy a kassai bíróság épületeit ismeretlen betelefonáló miatt kellett kiüríteni és átkutatni.

A bejelentés után a szokásokhoz híven most is a helyszínre riasztották a mentőegységeket, beleértve a tűzoltókat, a rendőröket és a mentőket is.

„A bejelentés után a rendőrök perceken belül a helyszínen voltak. Azonnal kiürítették és lezárták a bíróság épületeit és elvégezték a szükséges pirotechnikai vizsgálatokat“ – tudatta lapunkkal Lenka Ivanová, a Kassai Kerületi Rendőr-főkaptiányság szóvivője.

Ahogy arról az Új Szóban már korábban is beszámoltunk, a bombariadókat valójában az adófizető állampolgárok sínylik meg, ugyanis egy riasztás több ezer euróba és a mentőegységek rengeteg elpazarolt idejébe kerül.