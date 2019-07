Megélhetésükért aggódnak a keletiek

Az utóbbi hónapokban bevezetett gazdasági óvintézkedések miatt már nemcsak a kassai U.S. Steel, hanem a Kelet-Szlovákiában szintén nagy szerepet játszó Cargo Slovakia állami vasúti teherszállító cég munkatársai is egyre borúsabban látják a jövőt.

A kassai vasgyárban az acélipar nehézségei miatt nemrég leállították az egyik nagykohót, négynapos munkahetet rendeltek el, majd bejelentették, hogy 2021 végéig 2500 alkalmazottat bocsátanak el. A Cargónál sem rózsásabb a helyzet, a költségvetés kiigazítása miatt december végéig keleten 637 alkalmazott rövidített munkaidőben dolgozik. Nem először fordul elő, hogy a megrendelések és az azzal párhuzamos teljesítmények csökkenése miatt rövidített munkaidőt vezetnek be a két vállalatnál.

Rövidített munkaidő

A Cargo Slovakia napokkal ezelőtt megegyezett az alkalmazottakkal a rövidített munkahét bevezetésében, mivel nem tud nekik elegendő munkát adni. A megegyezést a cégnél működő mind a 11 szakszervezet és a vezetőség is aláírta. „Ez a legkevésbé fájdalmas megoldása a kedvezőtlen helyzetnek, mely azonban nem jelent tartós megoldást a jövőre nézve. A munkáltatónak más megoldást kell keresnie, hogy kompenzálja a kohászati iparhoz kapcsolódó teherszállítás csökkenését. A menedzsment a tárgyalások kezdetétől fogva elutasította, hogy a rövidített munkaidő 60 százaléknál magasabb legyen. Ha mégis erre kerülne sor, akkor más megszorító intézkedéseket vezetne be a menedzsment, amelyek az alkalmazottak bérét is érintenék. Ezekre az intézkedésekre azonban már nem vonatkozik a munkáltató és a munkavállalói képviselők közötti megállapodás, és sokkal hátrányosabban érintené anyagilag az alkalmazottakat” – nyilatkozta Kun Bertalan, a Cargo Slovakia tiszacsernyői szakszervezetének elnöke. Hozzátette, munkavállalói képviselőként tisztában vannak a helyzet súlyosságával, amely nagy hatással van az érintett munkavállalókra. „Azt azonban mi sem akarjuk, hogy egy megfontolatlan döntésünk miatt akár egyetlen alkalmazott is munka nélkül maradjon” – mondta Kun a vállalat 11 szakszervezetének közös nyilatkozata értelmében.

Acélipari gondok

A Cargo Slovakia fuvarozásának közel egyharmadát a U. S. Steel megrendelései teszik ki. Míg a vállalat egész éves áruszállításának 34,9 százaléka a U. S. Steel megbízásai jelentették, addig ugyanez 2018-ban 38 százalék volt, idén pedig 35,8 százalékot jelent. Biztos forrásból megtudtuk, hogy a teherszállítás nemcsak a kassai U.S. Steelben uralkodó helyzet miatt stagnál, hanem más, Szlovákiában működő olyan acélipari gyárak és vállalatok miatt is, melyek már szintén jelezték a megrendelések jövőbeli csökkenését. Azt is megtudtuk, hogy a Cargo által bejelentett rövidített munkahét év végéig tervezett költségvetési módosítás mindössze 13 százalékát jelenti, ami valójában azt bizonyítja, hogy a vállalat nem csak az emberi erőforrások és a bérek csökkentésével próbálja stabilizálni a helyzetet.

Augusztus 1-től tehát a Cargo egyes alkalmazottai rövidített munkaidőben dolgoznak, ezáltal bérük 60 százalékát kapják meg. Ez csak az egyik takarékossági intézkedés, amellyel a cég a kialakult helyzetre reagál. Silvia Kuncová, a Cargo Slovakia szóvivője elmondta, hogy az óvintézkedések, melyekben sikerült megegyezniük, csökkentik a megrendelések visszaeséséből származó bevételkiesés hatását. „Ezzel a munkamenettel egyúttal hatékonyabban tudjuk teljesíteni ügyfeleink megrendeléseit” – juttatta el lapunkhoz Martin Vozár, a ZSSK Cargo vezérigazgatójának válaszát a szóvivő.

Minden pozíció érintett

Mivel a vasúti teherszállító cég kelet-szlovákiai szekcióiban már korábban is felröppentek a kisebb-nagyobb leépítésekről szóló hírek, az alkalmazottakban most is felmerült a kérdés, hogy miért csak keleten, és miért csak a beosztottakat érinti a rövidített munkahét.

A megkérdezett alkalmazottak szinte mindegyike attól tart, hogy a rövidített munkahét után sokkal drasztikusabb megoldásokat keres a cég vezetése. „Értjük, hogy nincs annyi megrendelés, és azt is tudjuk, hogy a cég sem teremthet elő a semmiből pénzt, de nehogy az legyen a vége, mint a kassai vasgyárban. Ott is ezzel kezdték, aztán néhány hónappal később többezres leépítést jelentettek be. Itt, a keleti régióban amúgy sem rózsás a helyzet, az emberek nagyon kevés pénzért dolgoznak, a stabilitás fogalma szinte már ismeretlen. Nem akarunk sokat, csak azt, hogy biztos munkánk legyen, de a jelenlegi helyzetre való tekintettel ezt csak nagyon nehezen tudjuk elképzelni. Kíváncsiak vagyunk, vajon Kassán vagy Pozsonyban is készülnek-e hasonló óvintézkedéssel, és hogy a vezető pozíciókban dolgozókat is hazaküldik-e 60 százalékos kényszerszabadságra?” – nyilatkozta lapunknak a vállalat egyik tiszacsernyői, neve elhallgatását kérő alkalmazottja.

A munkások reakciójával kapcsolatban ugyanezt a kérdést a Cargo vezetésének is feltettük. Kuncová állítása szerint az óvintézkedés nem csak keleten és nem csak az adminisztratív részlegen dolgozókat érinti. „Ezek az állítások hamisak, ugyanis nem csak Tiszacsernyőben léptettük életbe a rövidített munkahetet. Az óvintézkedés a kelet-szlovákiai szekció minden egyes munkását, egész pontosan 637 alkalmazottat érint, beleértve a menedzsereket is” – jelentette ki a szóvivő.

Tiltakozás a U. S. Steelben

Tegnap a KOVO vasasszakszervezet tiltakozott a kassai U. S. Steel által bejelentett elbocsátások ellen. Emil Machyna, a KOVO vasasszakszervezet elnöke és Juraj Varga, a kassai U. S. Steel szakszervezeti tanácsának elnöke elmondta, hogy 2020. március 31-ig érvényes az acélműre vonatkozó kollektív szerződés, amelynek értelmében a munkáltató nem hajt végre csoportos elbocsátást. „A szakszervezetek az elkövetkező időszakra is ki akarják terjeszteni ezt a rendelkezést. Mivel a U. S. Steel 2021 végéig 2500-zal csökkentené a cég és leányvállalatai alkalmazottainak a számát, mindent megteszünk, hogy ez ne történjen meg. Azt akarjuk, hogy a kollektív szerződés cikkelye, amely a csoportos elbocsátástól védi az alkalmazottakat, továbbra is része maradjon” – mondta Varga.

Azt, hogy az acélműben túlfoglalkoztatás lenne, egyértelműen visszautasította. A következő időszakra érvényes kollektív szerződésről tárgyalni fognak. „Megvan a célkitűzésünk, meglátjuk, mit sikerül elérnünk” – szögezte le. Az elbocsátás tervét az acélipar rossz piaci helyzetével és az acélimport növekedésével indokolja a cégvezetés. Állítják, előfordul, hogy olyan országokból származik a behozatal, amelyek nem tartják be az Európában érvényes szabályokat. A korábbi intézkedésekkel bevezették a négynapos munkahetet és leállították az egyik nagyolvasztót.

Az elbocsátás tervét az acélipar rossz piaci helyzetével és az acélimport növekedésével indokolja a cégvezetés. A korábbi intézkedések keretében bevezették a négynapos munkahetet és leállították az egyik nagyolvasztót. A kollektív szerződés előkészítését még idén elkezdik. Machyna leszögezte, ehhez az emberek támogatására is szükségük van. „Az ő támogatásuk nélkül nem sok esélyünk van rá, hogy elérjük a célunkat a cégvezetésnél” – tette hozzá.

Ján Bača, az acélgyár szóvivője elmondta, kétmilliárd dollárt fektettek be a kassai vállalatba. „Egy évvel ezelőtt több mint 120 millió eurós ráfordítással fejeztük be a kazánok építését, és a kombinált villamosenergia-előállításnak köszönhetően pótdíjat kapunk az így előállított energia után. Felhívnánk azonban a figyelmet, hogy háromszor ennyit fizetünk az államnak a rendszer működtetéséért, még az általunk előállított és a vállalkozáson belül felhasznált energia után is. Ez rendkívül hátrányos helyzetbe hozza cégünket a szomszédos EU-országokban működő konkurens vállalatokkal szemben” – mondta Bača.