Március 15-ét minden érintett nép a magáénak érezheti (GALÉRIA)

A kellemes késődélutáni időjárással kísért ünnepi műsor kezdetére sok száz ember töltötte meg a Klapka teret. Az esemény – amelyet a Csemadok Komáromi Területi Választmánya és Komáromi Városi Szervezete szerveztek – házigazdája Szabó Csilla pedagógus volt.

Az ünnepi szónoklatot Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke tartotta. A dátum kapcsán kifejtette, az egy olyan magyar nemzeti ünnepet jelöl, amit mindenki a sajátjának érezhet – így a magyarországiak, a Kárpát-medenceiek és a nagyvilágban élő magyarok is. „De sajátjának érezheti minden olyan nép és nemzet is, amely 1848. március 15-én részese volt az akkori országnak. 176 évvel ezelőtt akkori elődeink meg tudtak állapodni 12 olyan pontban, amiket társadalmi, gazdasági, nemzetiségi helyzettől függetlenül mindenki a magáénak vallhatott. Március 15-ének ünnepi nagysága ebben az egységben jelölhető meg akkor és azóta is“ – fogalmazott, majd később emlékeztetett, akármilyen is volt a nemzetisége, minden jobbágy egyszerre szabadult fel a feudális kötöttségek alól az akkori országban

„Ünnepelünk, de az ünnep önmagában nem jelent semmit. Büszkének lenni őseinkre és hőseinkre nagyszerű érzés. Minden évben kokárdát tűzni, mellet döngetni, összegyűlni saját közösségünk körében... Nem vitatom, jó érzés. De vajon szembenézünk-e mai magyar valóságunkkal? Hogy állunk a büszkeséggel, a józan bátorsággal, amikor a mai magyarságunkra tekintünk?“ – folytatta a Rákóczi Szövetség elnöke. Úgy gondolta, a Szlovákiában és mindenhol máshol élő magyarok gondjaiból „mindenki fel tudna sorolni egy csokorravalót“. Ugyanakkor azt kívánta, hogy mégiscsak „a jó híreket mondjuk egymásnak“. Példaként említette, hogy a szlovákiai magyar iskolákba múlt év szeptemberében 3852 elsős kezdte meg a tanulmányait – ilyen magas számra pedig 2006 óta nem volt példa. „Azt gondolom, ez az itt élő magyar közösség sikerének, a szülők magyar jövőbe vetett hitének köszönhető“ – állapította meg Csáky Csongor.

A megemlékezésen – amelyek közreműködtek az ÉS?! Színház tagjai, Várady Kornélia és Panyi Zoltán, valamint a Concordia Vegyeskar – a Klapka-szobor talpánál a két Komárom önkormányzatai mellett számos közéleti, oktatási és kulturális szervezet képviselői helyezték el a koszorúikat.