Mágneses kuruzsló - álorvost fogtak Dunaszerdahelyen

Dunaszerdahely | A magánorvos egészségügyi készítményeket és segédeszközöket árult a Galántai úton működő rendelőjében, engedélye azonban nem volt.

Kuruzslót leplezett le az egyik szlovák kereskedelmi televízió. A Markíza rejtett kamerával látogatott el a rendelőbe. Az orvos asszisztense otthoni kezelésre alkalmas lézert kínált a riporternek, az állítólagos 1800 eurós eredeti ár helyett 500 euróért. Amikor kiderült, hogy az érdeklődő a televíziótól van, már nem volt olyan készséges az asszisztens. Az orvos Schéder Ákos, értesüléseink szerint két rendelője is van, egymástól nem messze. Az eszközöket és állapotfelmérést kínáló áldoktor nem tagja a Szlovák Orvosi Kamarának, 13 éve pedig a Magyar Orvosi Kamara tagjaként sem jegyzik. Próbáltunk információkat szerezni a róla a Magyar Orvosi Kamaránál, de a személyes adatok védelmére hivatkozva nem közölték, hogy mi Schéder szakterülete. Az interneten főként a mágnesterápiával kapcsolatban említik, valamint a természetes gyógymódokról írt könyvet. A magyarországi portálokon a mágnesterápia népszerűsítőjeként, kardiológusként és főorvosként is megjelenik a neve, az viszont nem derül ki, hogy melyik kórház melyik osztályán főorvos. Egy újsághirdetés szerint 2012-ben Dél-Komáromban is várta a pácienseket „thermokamerás állapotfelmérésre”. Egy győri talpcentrum orvosai között is szerepel a neve, a szakterület, telefonszám vagy e-mail-cím nélkül. A közösségi portálon Schéder Ákos nevét is megemlítik azzal kapcsolatban, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 2013-ban 10, illetve 12 millió forint bírságot szabott ki két, pulzáló mágnesterápiás eszközzel foglalkozó cégre. A világhálón olvasható indoklás szerint gyógyászati eszközként értékesítették a készüléket, de a bemutatókon nem tartották be az erre vonatkozó szabályokat. Az indoklásban arra is kitérnek, hogy „sérülékeny fogyasztói csoportnak”, vagyis időseknek, betegeknek kínálták a terméket.

Az orvosi rendelők megnyitásához a megyei hivatal adja ki az engedélyt. Berényi József, a Nagyszombat megyei önkormányzat alelnöke elmondta, a megye nem adott engedélyt a rendelő működésére és nem is regisztráltak ilyen kérvényt. Hozzátette, csak akkor engedélyezik egy rendelő megnyitását, ha az orvos tagja az orvosi kamarának és a közegészségügy is jóváhagyta a kérvényt. „A megye vizsgálja az esetet. Ha kell, a rendőrséghez fordulunk” – mondta lapunknak Berényi József. (béva, tvnoviny.sk)