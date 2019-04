Lovász Bálint a Becsületrend idei díjazottja

A fiatal, 26 éves díjazottat Vasik János rádiós újságíró, a kuratórium tagja méltatta, kiemelve, hogy a Lovász Bálint vezetett szövetség bátran kiállt több ezer szlovákiai diák jobb kollégiumi ellátásáért. Kitartásuknak, meg nem alkuvó magatartásuknak köszönhetően a politikai élet mozgatói kénytelenek voltak őket partnerként elfogadni, és az egyetemi oktatás minőségét felügyelni hivatott önálló Akkreditációs Ügynökségben saját jogon helyet adni szövetségüknek. Bálint közéleti tevékenysége mellett egyetemi tanulmányait sem hanyagolta el, tavaly sikeresen diplomázott a Zeneművészeti Főiskola zongora tanszékén. „Lovász Bálint nem csak a szlovákiai magyar politikumnak, civil szerveződéseknek adott leckét érdekérvényesítésből, következeteséből, kreativitásból, hanem Szlovákiai teljes társadalmának” – hangzottak Vasik János szavai. Megjegyezte azt is, hogy Lovász Bálint szlovákiai magyarként szerezte meg tartósan diáktársai bizalmát, és tudott egyenrangú tárgyalópartnere lenne azoknak a döntéshozóknak, akik Szlovákiai felsőoktatását formálják.

„Gyakran szembesültem azzal a felvetéssel, hogy ’miképp voltál képes ezt vagy azt elérni, annak ellenére, hogy kisebbségi vagy’ – szólt Lovász Bálint. – Ilyenkor mindig édesapám, Lovász Attila szavait válaszoltam, miszerint mi nem vagyunk kisebbség, mert nem vagyunk kisebbek a többségnél. Ráadásul úgy gondolom, hogy

nem annak ellenére, hanem éppen annak köszönhetően tudtam elérni mindazt, amit, mert magyar közegben nevelkedtem, magyar alap- és középiskolát látogattam.”

A díjazott arra is rámutatott, hogy itthon és szerte a világban nagyon sok olyan kiváló szakember, tudományos eredményeket elért kutató tevékenykedik, akik csendben teszik a dolgukat, akikről el szoktunk feledkezni. Pedig az ő példájuk is bizonyítja, hogy kis közösségek is képesek nagy embereket adni.

A Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás 2014-ben alakult azzal a céllal, hogy értékelje és jutalmazza a nemes emberi értékeket felmutató cselekedeteket, a közösségért végzett önzetlen munkát. „Ennél a díjnál nem számít a politikai hovatartozás, a bőrszín, itt nincs etnikai diszkrimináció, nem érdekes, hogy jobb- vagy baloldali gondolkodású valaki, csak legyen tisztességes, becsületes, minden körülmények között talpig ember. Amint a jelszavunkban is megfogalmazódik: Erénnyel és példával – Virtute et exemplo” – hangzottak Klemen Terézia, a Társulás elnökének szavai. Az elismerés anyagi jutalommal nem jár, tárgyiasult formája a Kiss György szobrászművész által készített emlékplakett.

A díjat eddig Pósa Judit, a Pósa-kultusz éltetője, Dunajszky Géza író, Icso Béla, Barka polgármestere, Berényi Kornélia kultúrszervező, és Tóth Bernadett szociális munkás kapta meg (tavaly két díjazott volt).