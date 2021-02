Lesz elég teszt – ígérik a Dunaszerdahelyi járásban

Körülbelül 80 ezer tesztet készítettek be az önkormányzatok számára a Dunaszerdahelyi Járási Hivatalban. Az idei első országos tesztelés során 67 511 mintavételt végeztek el a Dunaszerdahelyi járásban a belügyminisztérium oldalán található táblázat szerint. Michal Deraj hivatalvezető ennek ellenére hangsúlyozta, hogy inkább csak az menjen tesztelni a hétvégén, aki nem tud otthonról dolgozni, vagy iskolába készül.

„Fontos, hogy felelősségteljesek maradjunk, és ne gyülekezzünk feleslegesen a tesztállomásokon” - nyilatkozta Michal Deraj.

Péntek reggel azonban még úgy tűnt, hogy hiánycikk lesz az antigénteszt az újabb fordulóban.

Dunaszerdahelyen csütörtökön közölték, hogy csak az iskolásoktól és pedagógusoktól vesznek mintát, nincs elegendő antigénteszt a megszokott, tömeges mintavétel megszervezésére. Meg nem erősített információk szerint szombaton és vasárnap mégis kinyitnak a mintavételi helyek a városban. Karaffa Attila alpolgármester délutánra ígért pontos tájékoztatást.

Somorján most is azt tervezték, hogy hat mintavételi pontot nyitnak meg, végül azonban csak öt helyen tesztlenek a hétvégén, az egyik helyen regisztráció nélkül várják a lakosokat. Orosz Csaba polgármester azt mondta, hogy a tervek szerint hétfőn mehetnek iskolában az elsős és másodikos diákok. A maradék két évfolyam számára a teszteredménytől függ a nyitás.

A falvak folyamatosan tájékoztatják a lakosokat arról, hogy hol mikor tartják meg az újabb kört. Szapon péntek reggel még azt írta az önkormányzat, hogy veszélyben van a tesztelés, délelőtt azonban rendeződött a helyzet.

„Kaptunk elegendő tesztet, így elindíthattuk a regisztrációt a lakosoknak” - mondta Miklós Ferenc a határ menti kisközség polgármestere.

Szapon csak szombaton tesztelnek. Pozsonyeperjesen ma kezdődött, és holnap zárul a kétnapos tesztelés. Ribánszky Jarmila polgármester azt mondta, a helyiek számára elég tesztet kaptak. Kisudvarnokban pénteken, szombaton és vasárnap is tesztelnek, Marczell Zoltán polgármester szerint azért fontos, hogy minél többen elmenjenek, mert most az az egyedüli fegyverük a vírus ellen.

A legutóbbi körben a Dunaszerdahelyi járásban volt a legmagasabb a fertőzöttek aránya, és a PCR-tesztek eredménye is azt igazolja, hogy rossz a járványügyi helyzet. A Regionális Közegészségügyi Hivatal korábban negatívan értékelte a járványügyi intézkedések betartását, több polgármester is kérte a helyieket, hogy a pozitív személyek tartsák be a karantént.