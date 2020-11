Lesz állandó, ingyenes antigéntesztelés Párkányban

Napokon belül állandó, ingyenes antigénteszt-állomást létesítenek a városban, a Nyitra megye alá tartozó rendelőintézet épületében – értesült lapunk Czékus Andrástól, az intézmény igazgatójától. „A minisztérium legújabb, múlt hét péntek éjjel közzétett kiírása már lehetővé teszi, hogy mi is pályázhassunk állandó antigénteszt-állomás létesítésére. Az előírások szerint ugyanis minden, ötezer lakost meghaladó településen lehet ilyen szolgáltatást létesíteni. A hét öt napján, napi nyolc órában. Leghamarább délelőtt tíztől kezdődhet a tesztelés, ez azt jelenti, hogy nálunk délelőtt tíztől este hatig állunk majd az emberek rendelkezésére. A tesztelésért nem kell fizetni” – részletezte az igazgató. Párkányban a tesztelőhely a poliklinika hátsó részében, az egykori patika helyén lesz – itt tudták megoldani, hogy külön ki- és bejárat legyen. Kérdésünkre, hogy pontosan hányadikától lehet majd tesztelésre menni, Czékus András úgy válaszolt, a minisztériumi kiírás szerda délig érvényes. Ha a poliklinika megkapja a tárcától a működési engedélyt, azonnal nyitni tudnak, ők fel vannak készülve. „ A teszteket az állam biztosítja, a fertőtlenítőszereket, a védőöltözékeket, járulékos eszközöket, a helyiségeket mi adjuk. Az állam fizet nekünk a szolgáltatásért és fizeti a személyzet munkját is, persze“ – tette hozzá az igazgató. Mint megtudtuk, az elvégzett tesztek számát illetően már nincs napi minimális limitmegkötés sem, de a pályázó arra is fel kell legyen készülve, hogy akár napi 250 tesztet is el tudjon végezni. A minisztérium minden megfelelt pályázóval 30 napra köt szerződést, azzal az opcióval, hogy ezt utána felülbírálhatja, azaz meghosszabbíthatja vagy elállhat a szerződéstől. Értesüléseink szerint a rendelőintézeten kívül egy magáncég is tesztelésre alkalmas helyet keres a városban. Czékus Ansdrás úgy nyilatkozott, ez őket nem zavarja, mert a minisztérium pausált fizet a szolgáltatásért.

Párkányban és vonzáskörzetében összesen több, mint húszezer ember él, itt a nemzetközi határátkelő is, rengetegen járnak Magyarországra dolgozni, tehát mindenképp szükség volt egy ilyen állandó tesztelőhelyre. Annál is inkább, mert a járási székhely, Érsekújvár messze van.