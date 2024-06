Legyen lelkük bekötve az élők kötelékébe – a deportáltakra és meggyilkoltakra emlékeztek Párkányban

Párkányi klasszikus a zsidóságról

Radvánszki Péter rabbi a párkányi Sebők, született Sternfeld Zsigmondnak, a magyar gyermekirodalom klasszikusának egy tragikus költői képéből mutatta meg a zsidóságot, hangsúlyozva, hogy Jeremiás siralmai hangzanak a párkányi születésű író mondataiból. Elmondható, hogy a vészkorszakban a zsidóság milyen testi-lelki megpróbáltatásokon ment keresztül, elmondható a gázkamrákig vezető út, de mindennél több egy arc költői leírása, egy gyászoló gyermek arca, ami fokozatosan elhalványul. Ilyenek voltak a párkányi zsidók és a holokausztban meghalt, vagy testben megmaradt, de lélekben meghalt túlélők – mondta a rabbi.

Radvánszki kifejtette, hogy anyai nagyanyja kassai volt és tanúja volt annak, hogy sok magyar ajkú zsidó is örült anno a visszacsatolásnak, a zsidótörvényekkel viszont üröm következett, majd fokozatosan a teljes jogfosztottság. A deportálások előkészületeit a megkérdezett magyarországi hivatalnokok az utolsó pillanatig tagadták, mire a zsidóság vezetői felocsúdtak, a közösségeket lezárt gettókba terelték. 1944. április közepe és július eleje között több mint 170 gettóban vagy gyűjtőtáborban 437 ezer zsidót zsúfoltak össze, rettenetes körülmények közé, a folytatást ismerjük – mondta a rabbi. Radvánszki Péter a vészkorszakot felidézve is az életet éltette beszéde végén, hangsúlyozva, hogy fontos a zsidóság revitalizálása, a közösségek újjáéledése, ezt köszönte meg Párkányban a szervezőknek is. A rabbi végezetül imát mondott a mártírok, a holokauszt áldozatainak tiszteletére. A hétfői párkányi rendezvényen Eugen Szabó, Párkány polgármestere is köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy Párkány egykori zsidó közösségének tagjai megbecsült és tisztelt polgárai voltak a városnak, emléküket kötelességünk megőrizni. A megemlékezésen Radnóti Miklós két verse is elhangzott, Jozef Nosál tanár pedig szlovákul ismertette a holokauszt párkányi vonatkozásait.