Lázmérés a lévai városházán és a kórházban

Városi rendőr őrzi a lévai városháza bejáratát, az ügyintézők tőle kapnak megfelelő tájékoztatást. A hivatal alkalmazottai csak a hátsó, udvar felőli bejáratot használhatják érkezéskor, és mindenkinek megmérik a lázát. Esketéskor legfeljebb tíz, temetéskor tizenöt személy vehet részt a városi hivatal szertartásain, és természetesen védőmaszkot kell viselniük. A befejezett építkezések átadását szüneteltetik, és későbbi időpontra halasztják. Jelenleg a fakivágáshoz sem kaphatnak engedélyt a lévai lakosok, mert nem tartanak terepszemlét a városi hivatal dolgozói. A városi illetékeket, az ingatlanadót és a szemétadót csak később kell befizetniük a lakosoknak. A Szlovák Vöröskereszt Lévai Alapszervezete továbbra is széthordja az ételt az idős lakosoknak. A szociális terepmunkások azonban jelenleg nincsenek szolgálatban, és a gondozónők védőfelszerelésben látogatják a rászoruló lévai lakosokat. Más városokhoz hasonlóan, Léván is lezárták a játszótereket, kültéri edzőparkokat, sportlétesítményeket, szabadidőközpontokat. A gyűjtőudvart bezárták, de továbbra is végzik a parkok, utak és járdák tisztítását a városban, és megkezdték néhány városi út felújítását. A Lévához tartozó László majorban lévő szociális központot bezárták. A tanyasi családoknak jelentős lakbérhátralékuk van, a város ennek ellenére folyamatosan biztosítja az ivóvizet és elszállítja a szennyvizet, és tisztálkodó szereket is kapnak a helyiek. A szociális központ ugyan bezárt, ám a szociális dolgozók a centrumban tartózkodnak, és védőmaszkokat varrnak a majorban élő hátrányos helyzetű családoknak, akiket tájékoztatnak a vírushelyzetről és a megfelelő védekezésről. Nem zárták be Léván a Malom utcai piacteret, a regionális közegészségügyi hivatal engedélyével élelmiszert továbbra is árusíthatnak a vevőknek a kistermelők. A lévai taxiszolgálat házhoz szállítja a rendelt élelmiszert az érdeklődők számára.

A lévai egészségügyi központnak csak a főbejárata van nyitva, ahol mindenkinek megmérik a testhőmérsékletét, és kérdőívet kell kitölteniük arról, nem kerülhettek-e kapcsolatba külföldről érkező személlyel. Azok a betegek, akik koronavírus gyanúval keresnék fel a kórházat, ehelyett hívják a Lévai Regionális Közegészségügyi Hivatal 0910 901 129-es telefonszámát, ahol megfelelő eligazítást kapnak.