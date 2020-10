Lassan új köntöse lesz a kassai Orbán-toronynak

Az Orbány-tornyot több tíz méter magasan körbeölelő állványzatot a múlt hét végén kezdték lebontani. Ez szimbolizálja gyakorlatilag az építmény átfogó és korántsem olcsó felújításának, pontosabban a munkálatok első szakaszának a sikeres befejezését. A rekonstrukciónak köszönhetően az építmény azt a történelmi arculatát kapja vissza, melyet az 1966. december 3-án bekövetkezett tűzvész megsemmisített. Az Orbán-torony állapota az elmúlt évek során fokozatosan romlott, a tetőről lehulló cserepek és az omladozó vakolat miatt nemcsak a város egyik szégyenfoltjává vált, hanem még a járókelőket is veszélyeztette.

A nemzetközi pályázaton elnyert, mintegy 540 ezer euróból megvalósuló felújítást a Gótikus Út Gyöngyszemei (Perly Gotickej cesty n.o.) névre keresztelt nonprofit szervezet menedzseli. Ahogy arról már korábban is beszámoltunk,a szervezet az elnyert támogatásból a torony kétharmadát újítja fel a tetőszerkezettől a bejárat feletti alsó árkádok tetejéig. Az árkádokat a Kassa megye által folyósított 10 ezer eurós támogatásból fogják helyreállítani. A munkához szükséges, egymillió eurós összértékű uniós projektet a munkácsi görög katolikus egyházmegyével közösen pályázták meg. A fennmaradó összeget, a valamivel több mint 400 ezer eurót az ungvári székesegyház rekonstrukciójára fordítják. Ha minden a szervezet tervei szerint halad, akkor a torony lábánál található régi sírköveket is felújítják, a munkát szintén egy határon átnyúló projektből finanszíroznák.

A 45 méter magas, háromemeletes Orbán-torony, melyet 1628-ban építtetett Lindner Márton, Bethlen Gábor udvari építésze, a dóm északi oldalán áll. A torony bejárati ajtaja feletti vörös márványtáblát 2014-ben újította fel a szervezet. A torony 72 mázsás harangját az 1556-os nagy tűzvészben elpusztult kassai harangok töredékeiből öntötte 1557-ben Illenfeld Ferenc ágyú- és harangkészítő mester. A harang az 1966-os tűzeset következtében leszakadt, és örökre elnémult. Pontos másolata, melyet a Kelet-szlovákiai Vasműben 1999-ben újraöntöttek, a torony és a dóm között látható, és minden évben egyszer megkondul.