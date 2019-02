Laktációs tanácsadás a kismamáknak Dunaszerdahelyen

„Az első ilyen informatív napot tavaly, augusztus 1-jén, a szoptatás világnapján tartottuk” – tájékoztatta lapunkat Morvay Iveta laktációs tanácsadó. (Hányan vettek részt?)

„Mi magunk is meglepődtünk, hogy milyen nagy volt az érdeklődés. Nyáron a közel negyven fokos hőség ellenére egész nap folyamatosan jöttek az anyukák – babákkal vagy egyedül, különböző gondokkal és kérdésekkel, amelyekre megoldásokat és válaszokat vártak. Ekkor döntöttünk úgy, hogy az informatív napot minél előbb meg kell ismételni. Most már ott tartunk, hogy állandó jelleggel, minden kedden laktációs tanácsadási délelőttöt tartunk” – magyarázta a tanácsadó. Morvay Iveta szerint a legfontosabb a baba és mama közti bensőséges kapcsolat kialakítása. „A nyugalom és biztonság érzését, a boldogsághormonokat a táplálékkal szívja magába a kisbaba, éppen úgy, mint az idegességet vagy a stresszt érzését is” – hangsúlyozta. A tanácsadás nem kizárólag a szoptatásra korlátozódik. A kismamák a csecsemők táplálásával kapcsolatos egyéb kérdéseikre is választ kaphatnak. Az egyik leggyakoribb, hogy mikortól és milyen szilárd táplálékkal lehet etetni a babákat. A tanácsadó szerint a legfrissebb kutatási eredményekből kiindulva a baba hat hónapos korától kis adagokban el lehet kezdeni a glutén és az allergének hozzáadását a táplálékhoz. „Célszerű, ha a leendő édesanyák még a baba megszületése előtt választ kapnak ezekre a kérdéseikre” – hangsúlyozta az előadó.

A laktációs tanácsadás korábban csak önkéntes alapon működött, de az utóbbi években a leendő tanácsadók professzionális képzésen is részt vehetnek, amelynek végén nemzetközileg elismert vizsgát tehetnek. (sk)

