Lakossági felmérést végeztek Vágsellyén

Értékelték a januártól márciusig végzett lakossági felmérés eredményeit. Elektronikus és nyomtatott formában is kifejthették a véleményüket a lakosok arról, mennyire elégedettek a helyi szolgáltatásokkal, és miben szenvednek hiányt. Az elmúlt öt évben először fordult elő, hogy a válaszadók több mint 60 százaléka írta le, jó élni ebben a városban.

Kevesebb válasz a vírushelyzetben

A járási székhely 2015–2020-as időszakra vonatkozó gazdasági és szociális fejlesztési tervének részét képezik a felmérés eredményei. A kérdőíveket a város honlapján és közösségi oldalán is megtalálták a lakosok, és a városi hivatal dolgozói nyomtatott formában eljuttatták az oktatási, nevelési intézményekbe és az idősek otthonába. A vírushelyzet miatt a tavalyi évhez képest csaknem kilencvennel kevesebben töltötték ki a kérdőíveket, idén 280-an. A válaszadók hatvan százaléka nő, a legtöbben a 36-45 éves korosztályt képviselték, huszonnégy százalékuk hatvanhat évnél idősebb személy. Vágsellyén a szolgáltatásokkal a kérdőívet kitöltők mintegy 40 százaléka elégedett, 6 százalékkal csökkent az elégedetlenkedők száma a tavalyi évhez képest. Elsősorban az étkeztetési, bevásárlási szolgáltatásokkal elégedettek a járási székhelyen, de továbbra sem tartják kielégítőnek az egészségügyi szolgáltatásokat. A válaszadók több mint 40 százaléka szégyenteljesnek tartja, hogy bezárták a kórházat és a városi fürdőt. Az új szolgáltatásokról a legtöbben a közösségi oldalakon lévő reklámokból értesülnek, vagy az ismerősöktől, és szeretnék, ha a város önkormányzati honlapját gyakrabban frissítenék. A városháza előtti hirdetőtáblán lévő tájékoztatást egyre kevesebben olvassák. Elismerően szóltak a városháza felújításáról, de nem tetszik nekik a körülötte lévő, nyáron valósággal izzó betonterület.

Gondok a közlekedéssel

A megkérdezettek több mint 78 százalékának van személygépkocsija, nyolc százalékkal kevesebb személynek, mint tavaly, ami azzal indokolható, hogy több a hatvanhat évnél idősebb válaszadó. A megkérdezettek 48 százaléka inkább gyalogosan közlekedik a városban, a tavalyi évhez képest többen közlekedtek városi autóbuszokkal, kevesebben kerékpároznak. A hulladék osztályozása kapcsán kiderült, többen osztályozzák a veszélyes hulladékot, de 4,26 százalékuk elismerte, hogy időnként a város külterületeire hordja ki a szemetet. A legtöbben, a válaszadók 75,41 százaléka a műanyag és üveg hulladékot osztályozza. A lakosok szerint még több gyűjtőkonténerre volna szükség a városban, még több füves, parkosított területre. Többen is panaszkodtak az artézi kutat vizének minőségére és a geotermikus hőforrás kihasználatlanságára. A válaszadók szerint jobban kellene becsülni a helyieknek, hogy folyóparton élnek, nagyobb figyelmet fordítani az erdőpark tisztaságára nem csak a folyó egyik oldalán, hanem a Vágvecse városrészben is. Az agresszív, káromkodó válaszokat nem tették közzé a beérkezett kérdőíveket összefoglalók, de így is akadt néhány ingerült megjegyzés. „Tegyenek már valamit ezért a városért!”. „Itt még semmit nem tettek annak érdekében, hogy élhetőbb legyen a város!”. „Ne érdeklődjenek arról, hány gépkocsink van, mert lehetetlen közlekedni a városban, életveszélyes kerékpározni, az idős lakosok kénytelenek taxit hívni!”.

Élhetőbb várost!

A válaszadók közül 138-an vannak alkalmazásban, 52 százalékuk a városban dolgozik, a vágsellyeiek 67 százaléka alkalmasnak tartja a járási székhelyet arra, hogy itt éljen, helyben dolgozzon, és itt is öregedjen meg. A közlekedési dugókra a kérdezettek 30,52 százaléka panaszkodott, a vendégmunkások jelenlétére csupán 7,83 százalékuk. Egyesek felvetették, hogy még többet kellene törődni az ide tartozó városrészekkel, az ott élők gondjaival. A kultúra és az idegenforgalom fejlesztésével a megkérdezettek csaknem fele részben elégedett, 17 százalékuk gyakran jár a városi rendezvényekre. A szabadtéri zenei programok a lakosok csaknem 49 százalékát vonzzák, idén többen válaszolták, hogy havonta legalább két alkalommal rendezhetnének ilyeneket a városban.

Közkedvelt a vágsellyei vásár, valamint a többi különféle alkalomhoz, ünnephez kötött kirakodóvásár és népszerűbbek lettek a szabadtéri színpadon tartott rendezvények. Több koncertet, színházi előadást is örömmel fogadnának a helyiek, és várják a kultúrház felújításának a befejezését. Elvárnák, hogy gyerekközpont létesüljön a városban, ahol a családok találkozhatnának.