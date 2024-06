Küszködik a szúnyogokkal Gúta

A keddi nap folyamán a folyók árterében és a csatornákban biológiai eljárással folytatta a szúnyoggyérítést Gúta. A szakemberek első lépésként a szúnyogok legnagyobb tenyészőhelyein vetették be a VECTOBAC G nevű biológiai anyagot – közölte az önkormányzat. Ennek használatával granulátum formájában baktériumot juttatnak azokba a vizekbe, amelyekben a szúnyoglárvák fejlődnek ki, s a szertől – amellyel más élőlényeket nem veszélyeztetnek – elpusztulnak.

Mint az köztudott, a város területe rendkívül gazdag a különféle ideiglenes vagy állandó vizes élőhelyekben. Az önkormányzat emlékeztetett: az idei esős időjárási viszonyoknak köszönhetően a vártnál nagyobb mértékben jelentek meg a szúnyogok. A szakértők által folyamatosan végzett monitoring nyomon követi a lárvák megjelenését és fejlődését, a város pedig ez alapján tervezi meg a kezelések menetét.

Az emberek életét megkeserítő vérszívók a legutóbbi képviselő-testületi ülésen is terítékre kerültek. „Én azt tudom elmondani, hogy engem csípnek“ – válaszolta viccelődve Halász Béla (független) polgármester a gútai szúnyoghelyzetet firtató kérdésre. Hozzáfűzte: az eddigi permetezés nem igazán volt sikeres, hiszen a szúnyogoknak talán csak 5%-át sikerült elpusztítani ezzel az eljárással. Ha azonban az időjárás majd engedi, újra megpróbálkoznak vele. A polgármester szerint várható, hogy a környék települései hamarosan akár azt is kérvényezni fogják a felsőbb szerveknél, hogy légi úton is irtsák a szúnyogokat. Ehhez a környezetvédelmi tárca engedélyére van szükség. Kárpáty Ernő alpolgármester hozzátette, több technológival próbálkozhatnak a héten, ill. több vállakozóval vannak kapcsolatban.

Viola Miklós (Magyar Szövetség) képviselő a kullancsok elszaporodásának problémáját is felvetette. A Gúta mentén végigvonuló töltés és a vízimalom környékét említette kockázatos helyszínként, ill. szerinte meg kéne vizsgálni, lehet-e kombinálni a kullancsok irtását a szúnyoggyérítéssel. Halász Béla azt válaszolta, a kullancsirtást tiltják az EU-ban, de ha a képviselő tud valamilyen kivételről, akkor szóljon.

Madarász Róbert (Magyar Szövetség) képviselő a szúnyogok monitorozása felől érdeklődött. Emlékeztetett, korábban egy külön szakembert bíztak meg ezzel a munkával, s ha ennek az alapján szükségesnek látszott, akkor permeteztek. Halász erre többek között azt válaszolta, jelenleg azt mérik fel, hogy maga a város, ill. a Gúta Service kaphatna-e engedélyt a további szúnyogirtásra. Ehhez megfelelő műszaki berendezést kell vásárolniuk, de ennek beszerzéséhez külön engedély kell. A polgármester szerint az a szakember, aki korábban az említette felméréseket végezte, egyrészt drágán kínálta a szolgáltatásait, másrészt az utolsó időszakban el sem jött személyesen a helyszínre.