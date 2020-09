Koronavírus-fertőzött az érsekújvári kórház pszichiátriáján

Melinda Tóthová orvos, a kórház epidemiológiai csapatának vezetője elmondta, a betegek első szűrése a betegfelvételi osztályon zajlik. A nőgyógyászati, valamint újszülött- és a gyermekosztályon külön izolációs helyiségeket alakítottak ki. A koronavírus-gyanús betegeket úgy kezelik, hogy lehetőleg ne kerüljenek kapcsolatba a többi pácienssel, vagy kivizsgálásra érkező ügyféllel. A kórház tizenharmadik emeletén, ahol a geriátriai osztály működik, külön izolációs kórtermeket nyitottak a koronavírus betegek számára. Az idősgyógyászatra, valamint utógondozásra szoruló pácienseket a jelenlegi válsághelyzetben a kórház egyes belgyógyászati osztályain helyezték el. A betegek látogatása tilos a kórházban, csak különleges, valóban indokolt esetekben engedélyezik az egyes klinikák, illetve osztályok főorvosai a családtagok jelenlétét. Az egészségügyi központ csarnokait, termeit naponta fertőtlenítik és heti egy alkalommal speciális fertőtlenítőszereket alkalmaznak a kórház egész területén. Folytatódnak a felújítási munkálatok is a kórház épületében, emiatt a nőgyógyászati-szülészeti klinika a hatodik emeleten van, itt kezelik a veszélyeztetett terhes kismamákat is. A második emeleten helyezték el a súlyos veszélyeztetett terhességben lévő, valamint a műtéti kezelést követő utógondozásra szoruló betegeket. A kórház harmadik emeletén kaptak helyet azok, akik nemrég szültek, konzultációra és kivizsgálásra a 035/691 2360-as telefonszámon kérhetnek időpontot a kismamák. Az egészségügyi központ rendelőintézete továbbra is működik, ám a várótermek üresek. A páciensek telefonon kérhetnek időpontot és a kórház épületébe is csak azokat engedik be, akiket hivatalosan is berendeltek vizsgálatra.

Kivételt képez a kórház sürgősségi betegellátó központja, ám itt azonnal szűrik, illetve izolálják a többi betegtől azokat, akiknél felmerülhet a koronavírus-fertőzés gyanúja.

Az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet 13. emeletén lévő izolációs részlegén jelenleg egy koronavírus-fertőzött beteg van. Kedden ünnepelték volna egy sajtótájékoztatóval egybekötött rendezvényen a kórház pszichiátriai osztályának 35. évfordulóját. A programot Ján Baček tájékoztatása szerint kénytelenek a történtek miatt más, későbbi időpontra halasztani.