Könnyes szemmel számolt be az ukrajnai helyzetről egy Kassán élő ukrán fodrász

Valószínűleg többen is azok közé tartozunk, akik még tegnap este is abban bíztak, hogy az Ukrajnát veszélyezetető háború csak fenyegetés marad. Ma reggelre azonban az egész világot megcsapta a háború szele, Ukrajnát jelen pillanatban is több oldalról támadja az orosz katonaság. Bár országunk lakosai egyelőre biztonságban érezhetik magukat, az itt élő vagy itt dolgozó ukránok szerint manapság már semmi sem biztos. Egy 2014 óta családjával Kassán élő és dolgozó, eredetileg Luhanszkból származó fodrásznő lapunknak könnyes szemmel mesélte el az ott uralkodó helyzetet. „Mi nyolc évvel ezelőtt menkültünk el Luhankszból, már akkor éreztük, hogy semmi jó nem vár ránk. Azt, amire ma ébredtünk, sohasem hittem, hogy megtörténhet. Édesanyám a mai napig luhanszki panellakásában él, de rokkant nyugdíjaskét nem sokat tehet. Hozzánk nem menekülhet és igazában nem is akar menekülni, ugyanakkor nem tudja, mi lesz velük. Elmondása szerint a városban már tegnap megjelentek a különféle katonai gépek, folyamatosan robbanások rázzák meg a környéket. A férfiak többségét behívják katonának, tegnap este például buszokkal járták a várost és szinte minden 18-55 év közöttit elvittek. Az egyik barátnőm telefonon zokogva mesélte, hogy még összepakolni sem volt idejük. Akik időben értesültek, azok elbújtak, persze erre nem mindenkinek volt lehetősége. Nagyon szomorú, ami most Ukrajnában és a világban történik” – közölte lapunkkal a neve elhallgatását kérő kassai fodrásznő.

Katonai behívó

Biztos forrásból azt is megtudtuk, hogy az egyik miskolci olajipiari nagyüzem ukrajnai alkalmazottainak egy része ma reggelre már nem lépett be munkába. „Tegnap még mindannyian bejöttek dolgozni, de ma már azzal szembesültünk, hogy többen, legalább százan elhagyták Magyarországot. Többségében huszonéves fiatal srácokról van szó, akiknek egy része azért ment vissza Ukrajnába, mert behívták őket katonának, de azért is, mert féltik a családjukat, sőt olyanok is voltak, akiknek a bank leblokkolta a bankszámláját. Hihetetlen, hogy minden itt, az ukrán-szlovák-magyar határtól mindössze néhány száz kilométernyire történik” – közölte lapunk magyarországi informátora.