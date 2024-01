Komjáton átadták az ország első mobil mentőállomását (GALÉRIA és VIDEÓ)

Közvetlenül a 64-es elsőrendű út mellett egy üres telken, közel Nagykérhez építette meg a ZaMED az ország első mobil és moduláris mentőállomását. Az elsőt, de nem az utolsót, ugyanis még több hasonló építését tervezik. Az átadón megjelent Michal Štofko, az egészségügyi tárca államtitkára is.

Matej Polák, a ZaMED igazgatója emlékeztetett, Szlovákiában 321 mentőállomás működik. „Nem az kérdés, hogy szükségünk van-e mentésre, hanem az, hogy mikor? S ha ez így alakul, akkor azt szeretnénk, hogy minél hamarabb kiérjen hozzánk az egység. Az egészségügyi minisztérium ezért idén január 1-én bevezette azt az újítást, miszerint rendszeresen felül fogja vizsgálni a mentőhálózatot. Az állomások elhelyezkedését pedig változtatni fogja aszerint, hogy azokra hol van az embereknek leginkább szüksége, ill. hogy a kiszállási idő a lehető legrövidebb legyen. Erre kihatással lesz a demográfia, a közúti infrastruktúra, a kórházak hálózatának optimalizációja“ – fejtegette Polák.

Azokban a térségekben, ahol nem kisebb-nagyobb városokban, hanem községekben kellene mentőállomást létrehozni, gyakran régi családi házak jönnek számításba, ám ezek nem igazán felelnek meg ennek a célnak. Polák szerint a ZaMED emiatt vetette fel a mobil és moduláris mentőállomás ötletét, amely adott esetben nagyon gyorsan felállítható a kiszemelt helyszínen.

Dušan Valent, a ZaMED közgazdásza elmondta, négy építészeti koncepcióból választották ki azt, amit végül megépítettek Komjáton. Maga az épületrész több különféle modulból áll, amelyek mérete megegyezik, de különböző funkciókat töltenek be: ez lehet fertőtlenítés, tárolás, pihenés, tisztálkodás, sport és így tovább. Az egyes elemeket egy közös „zöld“ tető fedi le. A beltér megtervezésénél figyelembe vették a mentősök szám szerint több mint 200 javaslatát és ötletét.

Valent és a vállalat szóvivője, Ľubomír Glasa is hangsúlyozta, egészen biztosan létrehoznak még máshol is hasonló mentőállomásokat a tágabb régióban. Glasa hozzátette: mindez nagyban függ a szabadon megvásárolható és az állomás létesítésére alkalmas telkektől is. Ha a körülmények kedvezőek lesznek, elképzelhető, hogy a következő hasonló mentőállomásokat még ebben az évben megépítik.